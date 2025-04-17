7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber: Cansız bedeni bulundu

Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)

Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin, 6'ncı günde arama çalışmaları sürerken, yakınları Cumali Timi'nin bir an önce bulunmasını istedi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.