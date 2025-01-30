20 günde 25 milyonluk dev soygun! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'da 20 gün içinde iş yerlerinden ve park halindeki kamyonlardan değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan eşya çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:52 PAYLAŞ ABONE OL

Esenyurt, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar 600 bin euro değerinde inşaat malzemesini çalarak kaçtı. 25 MİLYONLUK DEV SOYGUN! Olaydan 11 gün sonra 15 Ocak'ta ise Büyükçekmece, Çakmak Mahallesi, Devlet Sokak'ta park halindeki kamyondan hırsızlık yapılırken 10 bin lira değerinde çikolata çalındı.

20 günde 25 milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar suçüstü yakalandı (DHA) Esenyurt'ta 22 Ocak'ta bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Akçaburgaz Mahallesi, 3081 Sokak'ta park halindeki TIR'dan 2,5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çaldı.