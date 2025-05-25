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Babası sosyal medyadan çağrı yapmıştı! Balonlar gökyüzüne kanseri yenen Ali Asaf için bırakıldı

Henüz 8 aylıkken kansere yakalanan Ali Asaf 3 yaşında hastalığı atlattı ve babası sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu. İstanbullulardan mutluluklarına ortak olmaları destek isteyen babanın çağrısına binlerce kili yanıt verdi ve ortaya duygulandıran görüntüler çıktı. Binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 25.05.2025 19:31 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:34
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Babası sosyal medyadan çağrı yapmıştı! Balonlar gökyüzüne kanseri yenen Ali Asaf için bırakıldı

Babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

3 YAŞINDA KANSERİ ATLATTI!

Sancaktepe'de oturan Esra ve Samet Demir'in oğulları Ali Asaf'a 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasıyla aile büyük bir mutluluk yaşadı.

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BABADAN ÇAĞRI: GELİR MİSİNİZ?

Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.

BİNLERCE KİŞİ ALİ ASAF İÇİN BULUŞTU

Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya gelmek istediğini iletti. Yapılan organizasyonun sonucu Sancaktepe Meydan Parkı'nda bugün etkinlik düzenlendi. Binlerce kişi ailenin mutluluğunu paylaşmak için parkta buluştu. Yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy halinde balonlarıyla buraya geldi.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konserin ardından kanseri yenip iyileşen Ali Asaf ve ailesi platform üzerine çıktı. Küçük çocuğa kırmızı pelerin giydirildi. Ardından 3 yaşındaki Ali Asaf ile tüm katılımcılar, renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı.

Etkinliğin ardından katılımcılar Ali Asaf'la fotoğraf çektirdi.

GELİN VE DAMAT DA BU MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Avcılar'daki nikahlarının ardından alana gelen gelin ve damat da kanseri yenen çocuğun mutluluğuna ortak oldu. Baba Samet Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok duygulandığını anlattı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

Demir, bu kadar kalabalığı beklemediğini dile getirerek, "Gelenlerden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Oğlumu bu mutlu gününde yalnız bırakmadınız. İnşallah bu diğer hastalara da umut olur. Yaklaşık 2 yıl tedavi süreci oldu, kemoterapi gördü. Sonra hastalık tekrar nüksetti, nakil oldu ve iyileşti. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Birkaç kişi gelir diye düşündük. Halkımız yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

"BİZE KOCAMAN BİR AİLE OLDUĞUMUZU HİSSETTİRDİLER"

Anne Esra Demir ise çok zor süreçlerden geçtiklerini belirtti.

Etkinliğe katılanların bu mutlu günlerinde kendilerine kocaman bir aile olduğunu hissettirdiğini kaydederek, "Umarım çocuklar hiç hasta olmaz, kanser değil biz güçlüyüz.' diyorum. Aileler umutlarını hiç kaybetmesin, umut her zaman var. Biz, bu süreçte eşimle birbirimize daha çok bağlandık, kenetlendik. Bu süreçte biz onları yalnız bırakırsak onların anne ve babasından başka kimseleri yok, umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler." ifadelerini kullandı.

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