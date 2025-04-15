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BLUTV kapandı mı, ne oldu? MAX nedir, BluTV ile farkı ne? Üyeliğim devam edecek mi?

Türkiye'nin dijital yayın platformlarından BluTV, 2025 yılı bahar ayında ismini değiştirerek "Max" adını aldı. Warner Bros. global markası altında yapılan bu değişiklik, platformun içerik yelpazesinde de bazı yenilikler ve değişiklikler getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:37
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BLUTV kapandı mı, ne oldu? MAX nedir, BluTV ile farkı ne? Üyeliğim devam edecek mi?

Max, BluTV'nin içeriklerinin yanı sıra HBO'nun orijinal yapımlarını, Warner Bros.'un gişe rekorları kıran filmlerini, DC evrenine ait yapımları, belgeselleri ve suç hikayelerini bir araya getiren bir platformdur. Ayrıca Eurosport'tan canlı spor programları da Max'te yer alıyor.

BluTV ismini değiştirerek ʺMaxʺ adını aldı. (MAX)BluTV ismini değiştirerek ʺMaxʺ adını aldı. (MAX)

BluTV'den Max'e Ne Değişti?

Max, BluTV'ye göre bazı yenilikler sunuyor. Kişiselleştirilmiş özellikler, geliştirilmiş arama fonksiyonları ve daha fazla kategori ile kullanıcı deneyimi genişletilmiş. İçerik çeşitliliği de artmış, yerli ve yabancı dizi, film, belgesel gibi içerikler bir araya getirilmiş.

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Mevcut BluTV Üyeleri İçin Geçiş Süreci

BluTV'ye abone olan kullanıcılar, üyeliklerini Max platformunda devam ettirebilecekler. Ancak, uygulama mağazası üzerinden abone olduysanız yeniden abone olmanız gerekecek.

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Max'in İçerik Seçenekleri

Max, BluTV'nin mevcut içeriklerini koruyarak, HBO Max ve Warner Bros. içeriklerini de ekliyor. Türkiye'ye özel yerli içerikler de platformda yer alacak, ancak yerli üretimlere dair yapılan yorumlar değişkenlik gösterebilir.

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Max'e Geçiş İçin Yapılacaklar

BluTV kullanıcıları, Max uygulamasını cihazlarına indirerek geçiş yapabilirler. Android ve iOS kullanıcıları Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamayı edinebilir. Akıllı TV kullanıcıları ise televizyonlarının uygulama mağazalarından Max'i yükleyebilirler.

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