BLUTV kapandı mı, ne oldu? MAX nedir, BluTV ile farkı ne? Üyeliğim devam edecek mi?

Max, BluTV'nin içeriklerinin yanı sıra HBO'nun orijinal yapımlarını, Warner Bros.'un gişe rekorları kıran filmlerini, DC evrenine ait yapımları, belgeselleri ve suç hikayelerini bir araya getiren bir platformdur. Ayrıca Eurosport'tan canlı spor programları da Max'te yer alıyor.
BluTV'den Max'e Ne Değişti?
Max, BluTV'ye göre bazı yenilikler sunuyor. Kişiselleştirilmiş özellikler, geliştirilmiş arama fonksiyonları ve daha fazla kategori ile kullanıcı deneyimi genişletilmiş. İçerik çeşitliliği de artmış, yerli ve yabancı dizi, film, belgesel gibi içerikler bir araya getirilmiş.
Mevcut BluTV Üyeleri İçin Geçiş Süreci
BluTV'ye abone olan kullanıcılar, üyeliklerini Max platformunda devam ettirebilecekler. Ancak, uygulama mağazası üzerinden abone olduysanız yeniden abone olmanız gerekecek.
Max'in İçerik Seçenekleri
Max, BluTV'nin mevcut içeriklerini koruyarak, HBO Max ve Warner Bros. içeriklerini de ekliyor. Türkiye'ye özel yerli içerikler de platformda yer alacak, ancak yerli üretimlere dair yapılan yorumlar değişkenlik gösterebilir.