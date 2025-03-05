YÖKDİL sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sonuç tarihi | https://ais.osym.gov.tr/

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen adayların en çok tercih ettiği dil sınavlarından biri olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen sınav lisansüstü eğitim başvurularından doçentlik süreçlerine kadar birçok alanda geçerliliğini koruyor. 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
YÖKDİL 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM takvimine göre YÖKDİL 2025/1 sonuçları 6 Mart Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
2025 YÖKDİL Sınav Takvimi Belli Oldu
YÖKDİL sınavı, her yıl iki dönem halinde uygulanıyor. İlkbahar döneminde İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınav, sonbahar döneminde ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca seçenekleriyle gerçekleştiriliyor. İşte 2025 yılına ait güncel sınav takvimi:
📌 2025-YÖKDİL/2 (Sonbahar Dönemi)
Başvuru Tarihleri: 11-18 Haziran 2025
Sınav Tarihi: 27 Temmuz 2025
Sonuç Tarihi: 15 Ağustos 2025
e-YÖKDİL Sınavları da Devam Ediyor
ÖSYM, elektronik ortamda gerçekleştirilen e-YÖKDİL sınavlarıyla da adaylara alternatif bir seçenek sunuyor. e-YÖKDİL sınavları, farklı bilim alanlarına yönelik olarak belirli tarihlerde yapılıyor ve sonuçlar aynı gün açıklanıyor. İşte 2025 yılına ait e-YÖKDİL sınavları:
📌 e-YÖKDİL 2025/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler)
Başvuru Tarihleri: 6-14 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 24 Mayıs 2025
Sonuç Tarihi: 24 Mayıs 2025
📌 e-YÖKDİL 2025/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri)
Başvuru Tarihleri: 6-14 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 25 Mayıs 2025
Sonuç Tarihi: 25 Mayıs 2025
📌 e-YÖKDİL 2025/3 (İngilizce - Fen Bilimleri)
Başvuru Tarihleri: 6-22 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 31 Mayıs 2025
Sonuç Tarihi: 31 Mayıs 2025