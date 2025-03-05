YÖKDİL sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sonuç tarihi | https://ais.osym.gov.tr/

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen adayların en çok tercih ettiği dil sınavlarından biri olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen sınav lisansüstü eğitim başvurularından doçentlik süreçlerine kadar birçok alanda geçerliliğini koruyor. 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.