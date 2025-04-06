Narin cinayetinde yeni gelişme! Avukatı "İlk kez göreceksiniz" diyerek duyurdu: İşte Salim Güran'ın evi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Diyarbakır'da kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin'in tam 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulundu. Kan donduran cinayet Türkiye'yi derinden sarstı.
Narin cineytinde öne çıkan isimler annesi, abisi, amcası ve komşu Nevzat Bahtiyar oldu. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alarak köyün 1,5 kilometre uzaklığındaki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar da, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Yaşananların ardından flaş bir görüntü ortaya çıktı. Erzurum Cezaevine konulan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ müvekkilinin evinin görüntüsünü paylaştı.
"SALİM GÜRAN'IN EVİNİ İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ"
Hem içeriden hem de dışarıdan görüntülenen Salim Güran'ın evindeki bakımsızlık göze çarparken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ilişkin "Salim Güran'ın evini ilk kez göreceksiniz" dedi ve şu ifadeleri not düştü:
"Savunlarımızda belirttiğimiz ancak yerel mahkemece kabul edilmeyen internet veri kullanım geçmişi,konum bilgisinin tespit edilebilineceği, adımsayar, fatura ödemesi ve 15.08'deki Nevzat ile Salim arasında geçen ve Nevzat'ın Salim'in nerede olduğu yönündeki teyit aramasının soruşturmacılar tarafından silindiği(!) yönündeki talep ve iddialarımızın dikkate alınmaması bir kara leke olarak tarihe kaydedilmiştir.
"DELİLLERİMİZ VE İDDİALARIMIZ KANITLANDI"
Ancak şu an mahkemede sunduğumuz delillerimiz ve 15.08 ile ilgili iddialarımız uzman raporu ile teyit edilmiş ve kanıtlanmıştır tamam. Salim'in telefonuna 29 ağustos tarihinde resmi olarak el konuldu. 30 ağustos tarihinde de ses kaydedicisine soruşturmacılar tarafından müdahale edilerek davanın en kritik görüşmesi silindi. Salim'in telefonundaki ses kaydedici 15.08'deki görüşmeyi kaydetti ve bu durum da telefon imajlarında ortaya çıktı. Nevzat Salim'i ararken Salim'in evinde yemek yediğini Gazal Bahtiyar da ifadelerinde belirtmişti.
Bu arada müvekkilimin - 20.000 dönüm arazi sahibi, Diyarbakır'ın en büyük tefecisi, siyasilerle yakın temasta olan muhtar Salim'in- evinin durumunu da takdirlerinize sunuyorum."