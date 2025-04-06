Narin cinayetinde yeni gelişme! Avukatı "İlk kez göreceksiniz" diyerek duyurdu: İşte Salim Güran'ın evi

Hem içeriden hem de dışarıdan görüntülenen Salim Güran'ın evindeki bakımsızlık göze çarparken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ilişkin "Salim Güran'ın evini ilk kez göreceksiniz" dedi ve şu ifadeleri not düştü:

"Savunlarımızda belirttiğimiz ancak yerel mahkemece kabul edilmeyen internet veri kullanım geçmişi,konum bilgisinin tespit edilebilineceği, adımsayar, fatura ödemesi ve 15.08'deki Nevzat ile Salim arasında geçen ve Nevzat'ın Salim'in nerede olduğu yönündeki teyit aramasının soruşturmacılar tarafından silindiği(!) yönündeki talep ve iddialarımızın dikkate alınmaması bir kara leke olarak tarihe kaydedilmiştir.

Fotoğraf-A Haber

"DELİLLERİMİZ VE İDDİALARIMIZ KANITLANDI"

Ancak şu an mahkemede sunduğumuz delillerimiz ve 15.08 ile ilgili iddialarımız uzman raporu ile teyit edilmiş ve kanıtlanmıştır tamam. Salim'in telefonuna 29 ağustos tarihinde resmi olarak el konuldu. 30 ağustos tarihinde de ses kaydedicisine soruşturmacılar tarafından müdahale edilerek davanın en kritik görüşmesi silindi. Salim'in telefonundaki ses kaydedici 15.08'deki görüşmeyi kaydetti ve bu durum da telefon imajlarında ortaya çıktı. Nevzat Salim'i ararken Salim'in evinde yemek yediğini Gazal Bahtiyar da ifadelerinde belirtmişti.

Bu arada müvekkilimin - 20.000 dönüm arazi sahibi, Diyarbakır'ın en büyük tefecisi, siyasilerle yakın temasta olan muhtar Salim'in- evinin durumunu da takdirlerinize sunuyorum."