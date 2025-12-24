Haberler Tıkla Haberleri Asıl hedef uyuşturucu baronları! Savcılık peşlerinde

Asıl hedef uyuşturucu baronları! Savcılık peşlerinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı, milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri ve “influencer” isimlerin de yer aldığı geniş çaplı bir suç ağı deşifre edildi. Soruşturmanın, yalnızca görünen isimlerle sınırlı kalmadığı; asıl hedefin uyuşturucuyu organize eden ve topluma yayılmasında kilit rol oynayan gerçek “baronlar” olduğu belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:07
Asıl hedef uyuşturucu baronları! Savcılık peşlerinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en kapsamlı "temiz toplum" operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin bir torbacıyı gözaltına alarak telefonunda yaptığı incelemede ünlü bir ismi görmesiyle soruşturmanın ilk aşamasına geçildi.

Ela Rümeysa CebeciEla Rümeysa Cebeci

Narkotik ekipleri durumu savcılığa bildirince savcılık bu kez dosyayı detaylı incelemesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube birimine gönderdi. Kolluk güçleri ve savcılığın koordineli bir şekilde yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının asıl amacı bu şekilde ortaya çıktı.

Gazeteci Mehmet Akif ErsoyGazeteci Mehmet Akif Ersoy

Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleri ve "influencer" isimlerin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi.

Ela Rümeysa CebeciEla Rümeysa Cebeci

Savcılık, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını ifade etti.

ASIL HEDEF BARONLAR

Sabah'ın haberine göre Habertürk'e sıçrayan soruşturmada, İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin ise uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'baron'ların olduğu belirlendi.

Kasım GaripoğluKasım Garipoğlu

KARARLILIKLA SÜRECEK

Savcılık kaynaklarınca, özellikle sosyal medya üzerinden yaratılan "sahte ışıltılı hayatlara" kanarak bu tür organizasyonlara dahil olan kadınların korunması ve bu ağları kuranların yargı önünde hesap vermesi için operasyonların İstanbul genelinde ve tüm dijital platformlarda kararlılıkla süreceği belirtildi.

Ersoy uyuşturucuları mutfaktan getiriyorduErsoy uyuşturucuları mutfaktan getiriyordu "ERSOY UYUŞTURUCULARI MUTFAKTAN GETİRİYORDU"
‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı 'ANAHTAR KADINLAR' İLE ŞANTAJ AĞI
İşte Mehmet Akif Ersoy’un torbacılarıİşte Mehmet Akif Ersoy’un torbacıları İŞTE MEHMET AKİF ERSOY'UN TORBACILARI
Mehmet Akif Ersoy’un kirli çarkı!Mehmet Akif Ersoy’un kirli çarkı! MEHMET AKİF ERSOY'UN KİRLİ ÇARKI!
Kirli düzeni tek tek ifşa etti: Kenan Tekdağ biliyorduKirli düzeni tek tek ifşa etti: Kenan Tekdağ biliyordu KİRLİ DÜZENİ TEK TEK İFŞA ETTİ: KENAN TEKDAĞ BİLİYORDU

SON DAKİKA