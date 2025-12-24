Asıl hedef uyuşturucu baronları! Savcılık peşlerinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en kapsamlı "temiz toplum" operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin bir torbacıyı gözaltına alarak telefonunda yaptığı incelemede ünlü bir ismi görmesiyle soruşturmanın ilk aşamasına geçildi.
Narkotik ekipleri durumu savcılığa bildirince savcılık bu kez dosyayı detaylı incelemesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube birimine gönderdi. Kolluk güçleri ve savcılığın koordineli bir şekilde yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının asıl amacı bu şekilde ortaya çıktı.
Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleri ve "influencer" isimlerin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi.
Savcılık, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını ifade etti.
ASIL HEDEF BARONLAR
Sabah'ın haberine göre Habertürk'e sıçrayan soruşturmada, İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin ise uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'baron'ların olduğu belirlendi.
KARARLILIKLA SÜRECEK
Savcılık kaynaklarınca, özellikle sosyal medya üzerinden yaratılan "sahte ışıltılı hayatlara" kanarak bu tür organizasyonlara dahil olan kadınların korunması ve bu ağları kuranların yargı önünde hesap vermesi için operasyonların İstanbul genelinde ve tüm dijital platformlarda kararlılıkla süreceği belirtildi.