Arda Güler'den "ayrılık" iddialarına net cevap: Ev bile aldım!

Dünya devi Real Madrid'in formasını giyen milli gurur Arda Güler, Macaristan maçı sonrası İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
ARDA GÜLER'DEN "AYRILIK" İDDİALARINA NET CEVAP: BANA BİR PLAN VERDİLER
Son dönemde kadrosuna takviyeler ile yıldızlar karması oluşturan Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler, Marca'ya röportaj verdi. Güler demeçlerinde hedefleri ve ayrılık iddiaları hakkında konuştu. Arda Güler'in röportajı şu şekilde:
"ÇOK MUTLUYUZ"
-Tebrik ederim. Harika bir maç ve harika bir gol. Sizi sahada eğlenirken gördük.
Arda Güler: Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi A'ya yükselmek ve buradan bu zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz.
"ÜÇ KUPA İÇİN SAVAŞMAYA HAZIRIZ"
-Şimdi Madrid'e dönme zamanı, sezon sonuna kadar kendinize ne gibi bireysel ve kolektif hedefler belirlediniz?
Arda Güler: Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın tüm şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olmak.
"BANA BİR PLAN VERDİLER VE BUNA İNANIYORUM"
-Madrid'deki durumunuz ve geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor... Size çok doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Madrid'de mutlu musunuz?
Arda Güler: Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım.
"REAL MADRID'İN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN GELDİM"
Madrid taraftarları seni başarılı görmek istiyor, her oynadığında seni seviyorlar... Ama bir şeyi bilmek istiyorlar: geleceğinle ilgili herhangi bir şüphen var mı? Gelecek sezon burada olacak mısın?
Arda Güler: Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için büyük bir değer, onlara minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Ve bunu elde edene kadar da mücadeleyi bırakmayacağım.