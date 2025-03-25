Arda Güler'den "ayrılık" iddialarına net cevap: Ev bile aldım!

Arda Güler: Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın tüm şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olmak.

-Şimdi Madrid'e dönme zamanı, sezon sonuna kadar kendinize ne gibi bireysel ve kolektif hedefler belirlediniz?

Arda Güler | Fotoğraf: Reuters

"BANA BİR PLAN VERDİLER VE BUNA İNANIYORUM"

-Madrid'deki durumunuz ve geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor... Size çok doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Madrid'de mutlu musunuz?

Arda Güler: Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım.