Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası! İngiltere'den Türkiye'ye gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon için kadro yapılanmasını da sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:27 PAYLAŞ ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe doğru ilerleyen sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sol bek için sürpriz bir isme kancayı takıyor.

Eren Elmalı | Fotoğraf: AA JAKOBS VE EREN'İ GERİDE BIRAKACAK Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor.