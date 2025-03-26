Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! İngiltere’den Türkiye’ye gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe doğru ilerleyen sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sol bek için sürpriz bir isme kancayı takıyor.
JAKOBS VE EREN'İ GERİDE BIRAKACAK
Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor.
GALATASARAY FIRSAT TRANSFERİ PEŞİNDE
Akşam'ın haberine göre, Cimbom'un gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell oldu. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği İngiliz futbolcu için büyük bir fırsat doğdu.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Oyuncuyla yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Chelsea, Ben Chilwell'in maliyetini de bir hayli düşürmüş durumda. 28 yaşındaki sol beke İngiltere'den talipler olsa da Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği düşünülüyor.