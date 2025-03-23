Fernando Muslera’nın yerine kim gelecek? İşte listedeki isimler

Galatasaray'da gözler emektar kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi.
KESİN KARAR VERİLMEDİ
2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Ülkesi Uruguay'a dönme hedefi olan tecrübeli eldiven yine de nihai kararını vermiş değil.
MUSLERA YERİNE 3 ADAY
Zaman kaybetmeden kaleci transfer için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, listeyi hazırlamaya başladı.
İLK HEDEF LUNİN!
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da radara takılan son oyuncu ise Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin oldu.
1.91 boyundaki Andriy Lunin'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
BERKE ÖZER
Galatasaray yerli isimler dikkat çekerken, listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray ile sıkça anılıyor. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.