Fernando Muslera’nın yerine kim gelecek? İşte listedeki isimler

Andriy Lunin | Fotoğraf: Reuters

İLK HEDEF LUNİN!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da radara takılan son oyuncu ise Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin oldu.

1.91 boyundaki Andriy Lunin'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.