Haberler Tıkla Haberleri Fernando Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte listedeki isimler

Fernando Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte listedeki isimler

Galatasaray'da Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gözler sarı kırmızılı ekibin yeni kalecisinin kim olabileceğini çevrildi. İşte listedeki isimler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 13:54
ABONE OL
Fernando Muslera’nın yerine kim gelecek? İşte listedeki isimler

Galatasaray'da gözler emektar kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi.

Fernando Muslera | Fotoğraf: İHAFernando Muslera | Fotoğraf: İHA

KESİN KARAR VERİLMEDİ

2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Ülkesi Uruguay'a dönme hedefi olan tecrübeli eldiven yine de nihai kararını vermiş değil.

Fernando Muslera | Fotoğraf: AAFernando Muslera | Fotoğraf: AA

MUSLERA YERİNE 3 ADAY

Zaman kaybetmeden kaleci transfer için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, listeyi hazırlamaya başladı.

Andriy Lunin | Fotoğraf: ReutersAndriy Lunin | Fotoğraf: Reuters

İLK HEDEF LUNİN!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da radara takılan son oyuncu ise Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin oldu.

1.91 boyundaki Andriy Lunin'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Berke ÖzerBerke Özer

BERKE ÖZER

Galatasaray yerli isimler dikkat çekerken, listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.

Uğurcan Çakır | Fotoğraf: AAUğurcan Çakır | Fotoğraf: AA

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray ile sıkça anılıyor. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA