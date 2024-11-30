Adana'da vahşet! Genç kadın eski sevgilisini araba kullanırken öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracı süren eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı ensesinden vurarak öldüren Ebru Ayşe Beyaz, aynı silahla göğsüne sıkarak intihar etti.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 20:32 PAYLAŞ ABONE OL

Kanlı olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ebru Ayşe Beyaz (27) ve Ramazan Arıcı (26) bir süre önce ilişkilerini bitirdi.

ARACI SÜRERKEN VURDU!

Ramazan Arıcı'nın bu sürede başkasıyla nişanlandığı öne sürüldü. Ebru Ayşe Beyaz, Ramazan Arıcı ile konuşmak için buluştu.

Arıcı'nın kullandığı hafif ticari araca binen Beyaz ile Arıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ebru Ayşe Beyaz, yanında getirdiği tabanca ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'nın ensesine ateş açıp öldürdü.