Fenomene hapis şoku! Melis Buse Betkayan ve annesine dava açıldı | Eski sevgiliye küfür...

Sosyal medya fenomeni olan Melis Buse Betkayan ve annesi hakkında bir dönem aşk yaşadığı Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. Betkayan hakkında 9 aydan 4 yıla, annesi hakkında ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:02 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi, ayrıldığı eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a küfür edip tehditler savurdu. Fenomen Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ'ın çalkantılı aşkı savcılığa taşındı. Reşit Bozdağ, ayrılık süreçlerinde eski sevgilisinin kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, şiddet uyguladığını iddia ederek avukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. NEFRET KUSTU

Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'ın beraberinde annesi Sevda Turan'da sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.

ESKİ SEVGİLİYE AĞIR HAKARET VE TEHDİTLER

Ayrıca Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' şeklinde tehdit içerikli söylemde bulunduğu iddianamede anlatıldı. Melis Buse'nin annesi Sevda Turan'ın müşteki Reşit Bozdağ'a yönelik "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" ve çeşitli hakaret ettiği aktarıldı.