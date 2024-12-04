Fenomene hapis şoku! Melis Buse Betkayan ve annesine dava açıldı | Eski sevgiliye küfür...

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi, ayrıldığı eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a küfür edip tehditler savurdu. Fenomen Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ'ın çalkantılı aşkı savcılığa taşındı. Reşit Bozdağ, ayrılık süreçlerinde eski sevgilisinin kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, şiddet uyguladığını iddia ederek avukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
NEFRET KUSTU
Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'ın beraberinde annesi Sevda Turan'da sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.
ESKİ SEVGİLİYE AĞIR HAKARET VE TEHDİTLER
Ayrıca Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' şeklinde tehdit içerikli söylemde bulunduğu iddianamede anlatıldı. Melis Buse'nin annesi Sevda Turan'ın müşteki Reşit Bozdağ'a yönelik "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" ve çeşitli hakaret ettiği aktarıldı.
ANNE KIZIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
İddianamede sanık anne-kızın ve Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi davanın basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi.