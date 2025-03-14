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Kastamonu'da otobüsle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:40
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KASTAMONU’DA OTOBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI!

İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö'nün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 FDA 410 plakalı otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki 28 ABU 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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