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AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden yapılır? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için geri sayım başladı. Öğrenciler, belirtilen tarih aralığında 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte 2025 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:29
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AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden yapılır? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, Güz Dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından, 2025 Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Açıköğretim Fakültesi, öğrencilerine 10 Şubat-21 Şubat 2025 tarihleri arasında kayıtlarını yenileme fırsatı sunacak. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? İşte 2025 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci hakkında tüm detaylar…

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AÖF Kayıt Yenileme Tarihleri

Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar Dönemi ders kayıt işlemleri, 10 Şubat'tan itibaren başlayacak ve 21 Şubat 2025'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, ders seçimlerini tamamlayarak kayıtlarını yenileyebilecek.

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Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek. Öğrenciler, kendi öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, "ders ekle/sil" ekranından ders seçimlerini yapabilecek ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. Ancak, kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin, bölümüne göre belirlenen öğrenim harçlarını yatırmaları gerekecek. Harç ödemesi yapılmadığı takdirde, kayıt işlemi gerçekleşmeyecek.

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Ödeme ve Kayıt İçin Kritik Hatırlatmalar

Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları ve harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor. 10 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında belirtilen harç ücretlerinin yatırılması, ders seçimlerinin aktif hale gelmesi için zorunlu. Bu süre zarfında ödeme yapmayan öğrencilerin, ders seçme işlemi yapılmayacaktır.

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AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri

AÖF Bahar Dönemi sınavlarının tarihleri de belli oldu. Öğrenciler için önemli bir takvim ise şu şekilde şekillendi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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