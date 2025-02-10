AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden yapılır? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri

Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları ve harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor. 10 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında belirtilen harç ücretlerinin yatırılması, ders seçimlerinin aktif hale gelmesi için zorunlu. Bu süre zarfında ödeme yapmayan öğrencilerin, ders seçme işlemi yapılmayacaktır.

A Haber foto arşiv

AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri

AÖF Bahar Dönemi sınavlarının tarihleri de belli oldu. Öğrenciler için önemli bir takvim ise şu şekilde şekillendi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025