Antalya’da kan donduran vahşet! Eski karısının üzerine benzin döküp yaktı

Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.