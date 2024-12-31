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Antalya’da kan donduran vahşet! Eski karısının üzerine benzin döküp yaktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gürhan Üzer, eski eşi Pınar Zorlu’yu takibe aldı ve korkunç bir saldırıda bulundu. Üzer, Zorlu’nun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Talihsiz kadın, ağır yanıklarla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Üzer ifadesinde “Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:25
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Antalya’da kan donduran vahşet! Eski karısının üzerine benzin döküp yaktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı.

Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)

ESKİ EŞİNİ BENZİNLE YAKTI
Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi.

Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)

SALDIRGAN YAKALANDI
Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)Gürhan Üzer eski eşi Pınar Zorlu'yu benzinle yaktı (AHABER ARŞİV)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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