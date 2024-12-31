DJ’e taciz skandalı! Genç kadının ifadesi kan dondurdu: Sürüne sürüne taksiye binmeye çalıştım

İstanbul 'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından SABAH olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.

Tacize uğrayan Selvihan Z. (A HABER ARŞİV)

"PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Sabah'ın haberine göre skandal olayın gündeme gelmesinin ardından olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Selvihan Z.'nin işletmede DJ olarak sahne aldığı ortaya çıktı. İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.