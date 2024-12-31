DJ’e taciz skandalı! Genç kadının ifadesi kan dondurdu: Sürüne sürüne taksiye binmeye çalıştım

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından SABAH olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.
Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede çalışıyordu. 47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.
"PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI"
Sabah'ın haberine göre skandal olayın gündeme gelmesinin ardından olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Selvihan Z.'nin işletmede DJ olarak sahne aldığı ortaya çıktı. İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.
Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU
Şikayet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuşunca istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan şüpheli Selvihan Z.'ye herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını kendisine iftira atıldığını savundu.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Mahkemede ifade veren Selvihan Z., olay günü Mecit A.'nın kendisine bir içki verdiğini ve ardından ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete gittiğinde işletme müdürünün arkasından gelerek kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.
Mahkemede DNA'sının genç kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan Macit A., Selvihan Z'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.