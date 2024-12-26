Antalya otogarında şoke eden olay: Kedi sanıldı yavru maymun çıktı

Ankara'dan Antalya'ya gönderilen koli, gelen yolcu peronundan otogar içerisine taşınırken rutin olarak x-ray cihazından geçirildi. Güvenlik personeli, cihazda kolinin içinde bir canlı olduğunu fark etti. Koli açıldığında, ahşap delikli bir kutunun içerisinde yavru bir maymun çıktı. Güvenlik görevlileri şaşkınlıklarını gizleyemezken, olay hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekiplerine bildirildi.

KOLİ SAHİBİ: "NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bir süre sonra koliyi almak için otogar emanet odasına gelen M.K. hakkında tutanak tutuldu. M.K., hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini iddia etti.

MAYMUN REHABİLİTASYONA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülen yavru maymunun, sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi. Güvenlik personelinden biri, "Görüntüden ne olduğunu tam anlayamadım, önce kedi sandık ama daha sonra maymun olduğunu fark ettik." dedi.

Olay, Türkiye'de beslenmesi yasak olan hayvanlarla ilgili denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.