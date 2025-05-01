Ankara’da sağanak felç etti! Evleri su bastı sel nedeniyle yollar göle döndü

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MALLARINI BIRAKARAK UZAKLAŞTILAR

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

BİNAYI SU BASTI!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Ekipler, daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.