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Ankara'da sağanak felç etti! Evleri su bastı sel nedeniyle yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarıları sonrası yurdun birçok noktasında yağış etkili oldu. O noktalardan biri de Ankara oldu. Başkentte sağanak sele dönüştü ve hayat adeta felç oldu. Yolların göle döndüğü selde bodrum katlarındaki evleri su basarken trafik zaman zaman tamamen durdu.Polatlı, Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören’de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 00:26
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Ankara’da sağanak felç etti! Evleri su bastı sel nedeniyle yollar göle döndü

Ankara'nın birçok ilçesinde ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu, hayatı felç etti.

Polatlı ilçesinde öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Özellikle ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

Fotoğraf- DHAFotoğraf- DHA

TARLALARDA BÜYÜK HASAR

Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu. İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü. Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

MALLARINI BIRAKARAK UZAKLAŞTILAR

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

BİNAYI SU BASTI!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Ekipler, daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

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