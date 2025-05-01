Ankara’da sağanak felç etti! Evleri su bastı sel nedeniyle yollar göle döndü

Ankara'nın birçok ilçesinde ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu, hayatı felç etti.
Polatlı ilçesinde öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Özellikle ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.
TARLALARDA BÜYÜK HASAR
Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu. İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.
İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü. Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.
Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
MALLARINI BIRAKARAK UZAKLAŞTILAR
Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
BİNAYI SU BASTI!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Ekipler, daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.