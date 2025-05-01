Ahmet Minguzzi cinayetinde bilirkişi raporunda acı detay! 6 kez bıçaklamışlar

Raporda, saat 08.15'te suça sürüklenen çocuk B.B. ile üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunduğu tespit edilen A.D'nin Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, B.B'nin daha sonra geri döndüğü, maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, tartıştıkları, daha sonra da ayrıldıkları anlatıldı.

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, saat 08.14 sıralarında kamera açısına Minguzzi ile tanıklar U.T. ve D.A.D'nin girdikleri ifade edildi.

Kadıköy 'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi 'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha varlığına ilişkin tespitler yer aldı.

Fotoğraf-A Haber Arşiv

Saat 08.17'de B.B'nin kameranın açısına yeniden girdiği, hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği, aynı dakikada A.D. ile A.K. olduğu değerlendirilen kişilerin de kamera açısına girdikleri ifade edilen raporda, saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'nin üzerine yürüdüğü, yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde 18 yaşından küçük U.B'nin yanı sıra A.D. ile A.K. ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

B.B'nin saat 08.19'da yeniden kamera açısına girdiği, sağ elinde bıçak olduğu, koşarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin yanına geldiğine dikkatin çekildiği raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin de B.B'yi takip ettiği bilgisi verildi.

6 KEZ BIÇAKLAYIP, YERE DÜŞTÜKTEN SONRA YÜZÜNÜ TEKMELEMİŞLER

Raporda, U.B'nin B.B'ye maktul ve arkadaşlarının bulunduğu yeri eliyle işaret yaparak gösterdiği, B.B'nin de koşarak buraya gittiği, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada U.B, A.D. ile A.K'nin B.B'yi takip ettikleri belirtildi.