Aksaray’da eski koca dehşeti! Önce vurdu sonra bıçakladı: Araya giren 3 kişiyi yaraladı!

Olay, saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Cumali Çelik ile Döne Aşçı'nın yaklaşık 1,5 yıl süren birlikteliği, 4 ay önce sona erdi. İddiaya göre, ayrılığı kabullenemeyen Çelik, Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya geldi. Yanında taşıdığı tabancayla iki el ateş ederek Aşçı'yı yaraladı. Tabancayı başına doğrultup ateş etmek isteyen Çelik'in silahı tutukluk yapınca, bu kez bıçakla saldırarak Aşçı'yı 7 yerinden bıçakladı.

Olay sırasında lokantada bulunan iş yeri sahibi Mustafa Kalın (39) ve garson Cemal Sarılgan (19), sandalyeyle saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Ancak Çelik, Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı ise tabancayla ayağından yaraladı. Kızını korumak isteyen anne Dudu Aşçı (65) da saldırganın bıçak darbesiyle sol kulağından yaralandı.