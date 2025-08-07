Aksaray’da eski koca dehşeti! Önce vurdu sonra bıçakladı: Araya giren 3 kişiyi yaraladı!

Olay, saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Cumali Çelik ile Döne Aşçı'nın yaklaşık 1,5 yıl süren birlikteliği, 4 ay önce sona erdi. İddiaya göre, ayrılığı kabullenemeyen Çelik, Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya geldi. Yanında taşıdığı tabancayla iki el ateş ederek Aşçı'yı yaraladı. Tabancayı başına doğrultup ateş etmek isteyen Çelik'in silahı tutukluk yapınca, bu kez bıçakla saldırarak Aşçı'yı 7 yerinden bıçakladı.
Olay sırasında lokantada bulunan iş yeri sahibi Mustafa Kalın (39) ve garson Cemal Sarılgan (19), sandalyeyle saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Ancak Çelik, Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı ise tabancayla ayağından yaraladı. Kızını korumak isteyen anne Dudu Aşçı (65) da saldırganın bıçak darbesiyle sol kulağından yaralandı.
POLİS, LİNÇTEN SON ANDA KURTARDI
Olayın ardından lokantadaki diğer çalışanlar saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın elinden Cumali Çelik'i alarak gözaltına aldı.
Yaralanan Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Döne Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayı haber alarak hastaneye gelen Döne Aşçı'nın yakınları, o sırada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Cumali Çelik'e tepki gösterdi. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.