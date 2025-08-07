17 ilde sağanak alarmı: Gök gürültüsü ve fırtına ile bastırdı! Yağışlar kaç gün sürecek? İstanbul, Ankara, Edirne Konya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın bazı illeri, Ege ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında diğer bölgelerde havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIŞ
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklıklar 35-40 derece arasında değişecek. Sıcaklık artışı, mevsim koşullarının üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
RÜZGAR ETKİSİ VE FIRTINA UYARISI
Rüzgar yönü ve hızı ise bölgelere göre farklılık gösterecek. Kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden esen rüzgarlar hafif ila orta kuvvette olacak.
Ancak Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Bu nedenle denizcilik faaliyetlerinde ve açık alanlardaki vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK GECEYİ AYDINLATTI
İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Beşiktaş Ortaköy sahilinde yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.
KAĞITHANE'DE SAĞANAK!
Kağıthane'de aniden bastıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Gece boyunca şimşeklerin aydınlattığı İstanbul semalarında sık sık yıldırım gözlendi.
İSTANBUL'DA GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Fatih Kennedy Caddesi'nden yaptığı canlı yayında, Meteoroloji'nin uyarılarını hatırlatarak, yağışların gece saat 01.00 sularında başladığını aktardı. Ezim, "İstanbul adeta geceyi şimşeklerin ışığıyla yaşadı" ifadelerini kullandı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU DETAYLARI
Marmara'da Sabah Yağışları, Öğleden Sonra Fırtına
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hâkim. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi, bazı noktalarda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.
İstanbul: 31°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak geçişleri
Balıkesir: 33°C – Yer yer sağanak yağışlı
Edirne: 35°C – Sıcak ve parçalı bulutlu
Ege'de Yüksek Sıcaklık Alarmı
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Ancak öğleden sonra Denizli çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir. Bölge kıyılarında kuzeyli rüzgarlar kuvvetli esecek; kısa süreli fırtınalar görülebilir.
İzmir: 37°C – Az bulutlu
Denizli: 40°C – Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor
Muğla: 36°C – Güneşli ve sıcak
Akdeniz'de Toroslar ve Körfez'de Yağış Görülebilir
Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak açık bir hava beklenirken, doğusunda yer yer bulutlanmalar ve yerel sağanaklar gözlemlenebilir. Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yağışlar etkili olabilir.
Adana: 35°C – Kuzey kesimleri yerel yağışlı
Antalya: 32°C – Açık ve güneşli
Hatay: 33°C – Kıyı kesimlerinde sağanak riski
İç Anadolu Güneşe Teslim
İç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Sıcaklıklar bölge genelinde 35 derece civarında seyredecek.
Ankara: 35°C – Az bulutlu
Konya: 35°C – Güneşli
Çankırı: 37°C – Sıcak ve açık
Karadeniz'de Yağışlar Kıyılarda Yoğunlaşıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde ise hava daha açık.
Trabzon: 28°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Artvin: 30°C – Gök gürültülü sağanak etkili olabilir
Samsun: 33°C – Az bulutlu
Doğu Anadolu'da Rüzgar Sert Esecek
Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava görülürken, Van'ın doğu ilçeleri ile Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Erzurum: 35°C – Az bulutlu
Kars: 33°C – Öğleden sonra sağanak geçişi ihtimali
Van: 31°C – Doğusunda yerel yağış uyarısı
Güneydoğu'da Kavurucu Sıcaklar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşıyor. Bölge genelinde gökyüzü açık, güneş yakıcı. Güneş çarpması riskine karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması öneriliyor.
Diyarbakır: 40°C – Güneşli
Gaziantep: 39°C – Açık
Siirt: 40°C – Kavurucu sıcak