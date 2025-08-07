Haberler Tıkla Haberleri 17 ilde sağanak alarmı: Gök gürültüsü ve fırtına ile bastırdı! Yağışlar kaç gün sürecek? İstanbul, Ankara, Edirne Konya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İstanbul’da ise gece saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, birçok ilçede trafik aksaklıklarına ve su birikintilerine neden oldu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Fatih Kennedy Caddesi çevresinden yaptığı canlı yayında, yağışın Cumartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiğini aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 06:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın bazı illeri, Ege ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında diğer bölgelerde havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzun vadeli hava durumu raporu-haritalıMeteoroloji uzun vadeli hava durumu raporu-haritalı

HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIŞ

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklıklar 35-40 derece arasında değişecek. Sıcaklık artışı, mevsim koşullarının üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

7 Ağustos Perşembe hava durumu raporu - genel7 Ağustos Perşembe hava durumu raporu - genel

RÜZGAR ETKİSİ VE FIRTINA UYARISI

Rüzgar yönü ve hızı ise bölgelere göre farklılık gösterecek. Kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden esen rüzgarlar hafif ila orta kuvvette olacak.

Ancak Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Bu nedenle denizcilik faaliyetlerinde ve açık alanlardaki vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

FOTOĞRAF: DHA

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Beşiktaş Ortaköy sahilinde yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.

FOTOĞRAF: DHA

KAĞITHANE'DE SAĞANAK!

Kağıthane'de aniden bastıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Gece boyunca şimşeklerin aydınlattığı İstanbul semalarında sık sık yıldırım gözlendi.

FOTOĞRAF: DHA

İSTANBUL'DA GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Fatih Kennedy Caddesi'nden yaptığı canlı yayında, Meteoroloji'nin uyarılarını hatırlatarak, yağışların gece saat 01.00 sularında başladığını aktardı. Ezim, "İstanbul adeta geceyi şimşeklerin ışığıyla yaşadı" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI! A HABER FATİH'TEN AKTARDI

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU DETAYLARI

MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (06:00-12:00)MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (06:00-12:00)

Marmara'da Sabah Yağışları, Öğleden Sonra Fırtına

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hâkim. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi, bazı noktalarda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.

İstanbul: 31°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak geçişleri

Balıkesir: 33°C – Yer yer sağanak yağışlı

Edirne: 35°C – Sıcak ve parçalı bulutlu

Ege'de Yüksek Sıcaklık Alarmı

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Ancak öğleden sonra Denizli çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir. Bölge kıyılarında kuzeyli rüzgarlar kuvvetli esecek; kısa süreli fırtınalar görülebilir.

İzmir: 37°C – Az bulutlu

Denizli: 40°C – Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Muğla: 36°C – Güneşli ve sıcak

MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (12:00-18:00)MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (12:00-18:00)

Akdeniz'de Toroslar ve Körfez'de Yağış Görülebilir

Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak açık bir hava beklenirken, doğusunda yer yer bulutlanmalar ve yerel sağanaklar gözlemlenebilir. Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yağışlar etkili olabilir.

Adana: 35°C – Kuzey kesimleri yerel yağışlı

Antalya: 32°C – Açık ve güneşli

Hatay: 33°C – Kıyı kesimlerinde sağanak riski

İç Anadolu Güneşe Teslim

İç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Sıcaklıklar bölge genelinde 35 derece civarında seyredecek.

Ankara: 35°C – Az bulutlu

Konya: 35°C – Güneşli

Çankırı: 37°C – Sıcak ve açık

MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (18:00-00:00)MGM 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (18:00-00:00)

Karadeniz'de Yağışlar Kıyılarda Yoğunlaşıyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde ise hava daha açık.

Trabzon: 28°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Artvin: 30°C – Gök gürültülü sağanak etkili olabilir

Samsun: 33°C – Az bulutlu

Doğu Anadolu'da Rüzgar Sert Esecek

Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava görülürken, Van'ın doğu ilçeleri ile Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Erzurum: 35°C – Az bulutlu

Kars: 33°C – Öğleden sonra sağanak geçişi ihtimali

Van: 31°C – Doğusunda yerel yağış uyarısı

MGM 8 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (00:00-06:00)MGM 8 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (00:00-06:00)

Güneydoğu'da Kavurucu Sıcaklar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşıyor. Bölge genelinde gökyüzü açık, güneş yakıcı. Güneş çarpması riskine karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması öneriliyor.

Diyarbakır: 40°C – Güneşli

Gaziantep: 39°C – Açık

Siirt: 40°C – Kavurucu sıcak

