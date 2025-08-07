17 ilde sağanak alarmı: Gök gürültüsü ve fırtına ile bastırdı! Yağışlar kaç gün sürecek? İstanbul, Ankara, Edirne Konya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın bazı illeri, Ege ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında diğer bölgelerde havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.