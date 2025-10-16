Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla, Aydın, Manisa, İzmir... 16 Ekim AFAD son dakika: Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, 16 Ekim 2025 saat 07.20'de kaydedildi. Depremin merkez üssü 34.8617 kuzey enlemi ve 26.2394 doğu boylamı olarak belirlendi.