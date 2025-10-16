Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla, Aydın, Manisa, İzmir... 16 Ekim AFAD son dakika: Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, 16 Ekim 2025 saat 07.20'de kaydedildi. Depremin merkez üssü 34.8617 kuzey enlemi ve 26.2394 doğu boylamı olarak belirlendi.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Büyüklük 4.3 (MW)
Yer Akdeniz
Tarih(TS) 16-10-2025 07:20:45
Enlem 34.8617
Boylam 26.2394
Derinlik 6.34 (KM)
16 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-16 06:52:59 39.24194 28.955 9.19 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-16 06:36:30 39.23722 28.11944 5.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 06:13:26 39.2375 28.14667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 06:09:50 38.95528 29.44417 6.39 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2025-10-16 06:08:01 37.865 29.19472 7.0 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2025-10-16 05:58:18 39.21083 28.21667 8.18 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:56:29 39.22389 28.16806 10.21 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:50:28 35.04361 29.0275 7.89 ML 2.0 Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya)
2025-10-16 05:31:15 39.22694 28.10611 8.15 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:14:06 39.21806 28.1625 11.56 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:07:21 36.48722 28.89806 23.36 ML 1.2 Akdeniz - [19.54 km] Fethiye (Muğla)
2025-10-16 05:03:30 39.19472 28.24306 7.45 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 04:57:14 37.8225 29.29028 16.04 ML 2.0 Honaz (Denizli)
2025-10-16 04:53:34 39.23639 28.14389 8.94 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 01:39:50 39.22472 28.18778 6.16 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 01:27:20 37.88806 27.18333 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Kuşadası (Aydın)
2025-10-16 00:59:52 39.27 27.87639 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2025-10-16 00:58:31 38.485 39.35111 7.0 ML 1.9 Hazar Gölü - [03.16 km] Sivrice (Elazığ)
2025-10-16 00:38:07 39.14917 28.14139 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 00:27:35 38.33611 38.82389 7.05 ML 0.8 Kale (Malatya)
2025-10-16 00:20:17 39.22306 28.15694 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 00:14:50 39.16667 28.13361 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 00:04:29 38.38917 38.7725 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-10-15 23:56:42 38.04306 37.65806 15.6 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-10-15 23:52:47 39.25528 29.0075 9.24 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-15 23:39:35 39.25028 28.95222 8.83 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-15 23:07:12 38.93417 26.67056 15.32 ML 1.6 Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)
2025-10-15 22:48:01 38.41833 40.735 12.84 ML 2.0 Lice (Diyarbakır)
2025-10-15 22:45:58 40.52722 33.39111 8.94 ML 1.1 Şabanözü (Çankırı)
2025-10-15 22:34:31 38.00278 36.55194 6.98 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-10-15 22:32:11 39.24111 28.95722 10.37 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-15 22:24:42 38.08111 36.95611 7.65 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-10-15 22:06:11 39.25083 29.02639 6.69 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-15 21:47:57 39.23444 28.13667 9.5 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 21:32:29 37.26806 38.00611 6.99 ML 1.9 Halfeti (Şanlıurfa)
2025-10-15 21:02:36 36.61833 29.76778 9.38 ML 1.2 Elmalı (Antalya)
2025-10-15 20:24:36 39.05083 27.70444 7.0 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2025-10-15 20:19:17 39.25583 28.17667 6.66 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 20:07:31 39.21917 28.92972 6.98 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-15 19:57:07 39.16611 28.20528 5.46 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 19:29:11 39.24389 29.02361 10.67 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-15 19:03:00 39.13778 28.15333 11.32 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 18:47:10 39.23944 28.03444 8.34 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 18:36:58 39.24694 28.09694 11.91 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 18:23:55 39.23833 28.22194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 17:51:11 39.21278 28.03028 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 17:37:50 39.23611 28.99111 10.63 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-10-15 17:27:49 39.25056 28.93389 6.19 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-15 17:14:29 39.14306 28.19056 6.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 17:11:37 39.18972 29.00417 12.6 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-15 16:46:25 39.17639 28.17472 9.94 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 16:41:18 39.25639 29.0 10.38 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-10-15 16:30:05 38.59056 39.60083 12.52 ML 2.3 Maden (Elazığ)
2025-10-15 16:28:59 38.58417 39.61278 6.98 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2025-10-15 16:26:29 39.20444 28.24222 10.8 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-15 16:02:54 38.49 29.15111 6.99 ML 1.5 Eşme (Uşak)
2025-10-15 15:48:10 35.78833 30.69833 7.01 ML 2.1 Akdeniz - [64.75 km] Kumluca (Antalya)
2025-10-15 15:42:52 39.5375 28.23611 7.0 ML 1.4 Kepsut (Balıkesir)
2025-10-15 15:11:50 39.81028 41.06583 9.37 ML 1.6 Palandöken (Erzurum)
2025-10-15 15:08:29 39.20417 28.08139 6.77 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)