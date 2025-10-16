Ekonomide yeni reformlar hazır! Emekliden memura anneden çalışana! 2026’da hangi gelirler artacak?

Yeni sistemde yatırılan primler ve çalışma süresi emekli maaşını doğrudan etkileyecek. (ahaber.com.tr) YENİ YILDA HANGİ GELİRLER ARTACAK? Yeni yıl ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarına enflasyona göre artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Eğer refah payı ya da artışların eşitlenmesi kararı alınırsa TBMM'de bunun için yasal düzenleme ocak ayının ilk haftalarında yapılacak. EMEKLİLER İÇİN BAŞKA DÜZENLEME VAR MI? Ocak ayında tüm emeklilerinin gelirinde artış olması için taban aylık zammı yapılması da gündemde. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 16 bin 881 lira. Bu tutarın daha önce olduğu gibi, 6 aylık enflasyon oranında yükseltilmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre bu durumda en düşük ödeme 18 bin lirayı aşacak. Ocak ayında TBMM gündemindeki düzenlemelerden biri taban aylık artışı olabilecek.

Yeni yılda maaşlara enflasyon zammı, taban aylık artışı ve refah payı gündemde. (ahaber.com.tr) 2026 YILINDA EMEKLİ İKRAMİYESİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI? Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce verilen ikramiyenin tutarı bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Önümüzdeki yıl bir artış daha bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenleme Ramazan Bayramı'ndan önce, Mart ayının başında TBMM'ye taşınabilecek. Burada enflasyon oranları dikkate alınacak. ÇALIŞMA HAYATINDA HANGİ REFORMLAR OLACAK? Bu dönemde en büyük yenilik doğum izinlerinde olacak. Kadın memurların 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkartılacak. Babalık izni de 15 gün olarak yeniden düzenlenecek. Bu izin süreleri sadece memur anneleri değil diğer tüm sigortalı anneleri kapsayacak. Böylece annelerin doğum izinleri 6 aya çıkacak. Ücretsiz izin de yeniden düzenlenecek.