Auzef vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 Sınav Tarihleri ve Oturum Saatleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) 2025-2026 akademik yılı başladı. Kayıt yenileme süreci tamamlanmasına rağmen süre uzatılırken, öğrenciler güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihlerini yapmaya devam ediyor. Yeni dönemde sınav takvimi ve sınav merkezleriyle ilgili gelişmeler AUZEF öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:50
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav dönemi yaklaşıyor. Güz döneminin ilk sınavı olan vizeler, kasım ayında yapılacak. Yeni kayıt yaptıran ya da halihazırda eğitimine devam eden öğrenciler "AUZEF vize sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt ararken, fakülte sınav takvimini açıkladı.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi vize sınavları 8 - 9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar hafta sonu yapılacak ve 4 oturum şeklinde uygulanacak.

1. ve 3. oturum: 09.30

2. ve 4. oturum: 14.00

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak. Öğrenciler kendi programlarına göre sınav merkezlerinde belirlenen saatlerde sınava katılacak.

HANGİ PROGRAMDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

AUZEF'te sınav sistemi program türüne göre farklılık gösteriyor.

Uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemiyor.

Açıköğretim programlarında ise 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Bu nedenle öğrencilerin, özellikle açıköğretim programlarında soruları yanıtlarken dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

AUZEF 2025-2026 AKADEMİK YILI SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi

Vize: 8 - 9 Kasım 2025

Final: 27 - 28 Aralık 2025

Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar Dönemi

Vize: 25 - 26 Nisan 2026

Final: 6 - 7 Haziran 2026

Bütünleme: 11 - 12 Temmuz 2026

Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026

KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

AUZEF'te güz dönemi kayıt yenileme işlemleri eylül ayında başlamıştı. Normalde 5 Ekim'de sona ermesi planlanan süreç, yoğun talep nedeniyle uzatıldı. Yeni takvime göre kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi saat 10.00'da yeniden açıldı ve 12 Ekim 2025 Pazar saat 23.59'da sona erdi.

