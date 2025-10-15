Auzef vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 Sınav Tarihleri ve Oturum Saatleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav dönemi yaklaşıyor. Güz döneminin ilk sınavı olan vizeler, kasım ayında yapılacak. Yeni kayıt yaptıran ya da halihazırda eğitimine devam eden öğrenciler "AUZEF vize sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt ararken, fakülte sınav takvimini açıkladı.