Bakanlık bedavaya verdi CHP’li belediye piyasa değerinin 4’te 1’ine sattı

Ekbal Gayrimenkul'un arsayı almadan 1 hafta önce kurulduğu ortaya çıktı (A Haber arşiv)

PİYASA DEĞERİNİN 4'TE 1'İNE SATILDI

Sabah'ın haberine göre piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan arazi bakanlığın devir şartı yok sayılarak; İzmir merkezli olan Ekbal Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye 320 milyon lira bedelle satıldı. Şirket ile belediye arasındaki anlaşma 170 milyon TL peşin, geri kalan vade şeklinde yapıldı. Arsayı satın alan firmanın satıştan yalnızca bir hafta önce, 14 Ekim 2024'te 500 bin TL sermaye ile kurulmuş olması ise dikkat çekti.

RUHSAT ALMADAN SATIŞA ÇIKARDI

Arsayı satın alan inşaat şirketi, proje hazırlayıp inşaat ruhsatı almadan söz konusu arsa üzerine hazırlattığı çok bloklu ve 10 katlı proje reklamı ile yap/sat modeli kapsamında konut satışına başladı. Şirketin hazırladığı reklam filmlerinin NOW TV, Halk TV ve Sözcü TV gibi muhalefete yakın televizyonlarda "Ekmas Balıkesir Konut Projesi" adıyla yayınlandığı görüldü.