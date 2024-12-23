Bakanlık bedavaya verdi CHP’li belediye piyasa değerinin 4’te 1’ine sattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında bakanlık tarafından "kentsel dönüşüm" şartıyla kendisine verilen 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 150 bin metrekarelik rezerv alanı henüz kurulalı 1 hafta olan bir şirkete 320 milyon TL bedelle sattı. Arsayı sessiz sedasız alan inşaat şirketinin, ruhsat bile almadan reklam filmleri yayınladığı ve yap/sat modeliyle satışa çıkardığı öğrenildi.
BAKANLIK BEDAVAYA VERMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 2020 yılında Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan 150 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazisini; kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılması şartıyla belediyeye ücretsiz olarak devretmişti. Balıkesir'in deprem riski en yüksek ve yapı stoku en eski ilçeleri olan Karesi ve Altıeylül'ün dönüşüm ihtiyacını karşılamak üzere arazide 3 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yapılması kararlaştırılmıştı.
CHP YÖNETİMİ PROJEYİ RAFA KALDIRDI
Ancak 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde belediye yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından söz konusu arazide yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışması da rafa kaldırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediyeye ücretsiz devredilen arsayı satmaya karar verdi.
PİYASA DEĞERİNİN 4'TE 1'İNE SATILDI
Sabah'ın haberine göre piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan arazi bakanlığın devir şartı yok sayılarak; İzmir merkezli olan Ekbal Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye 320 milyon lira bedelle satıldı. Şirket ile belediye arasındaki anlaşma 170 milyon TL peşin, geri kalan vade şeklinde yapıldı. Arsayı satın alan firmanın satıştan yalnızca bir hafta önce, 14 Ekim 2024'te 500 bin TL sermaye ile kurulmuş olması ise dikkat çekti.
RUHSAT ALMADAN SATIŞA ÇIKARDI
Arsayı satın alan inşaat şirketi, proje hazırlayıp inşaat ruhsatı almadan söz konusu arsa üzerine hazırlattığı çok bloklu ve 10 katlı proje reklamı ile yap/sat modeli kapsamında konut satışına başladı. Şirketin hazırladığı reklam filmlerinin NOW TV, Halk TV ve Sözcü TV gibi muhalefete yakın televizyonlarda "Ekmas Balıkesir Konut Projesi" adıyla yayınlandığı görüldü.
SATIŞIN İPTALİ İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURULDU
Kentsel dönüşüm için belediyeye bedelsiz verilen rezerv arsanın satılmasının iptali için ivedilikle tedbir koyulup arsanın bakanlıkça geri alınması gerektiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Birol Şahin, yaptığı açıklamada, "Bakanlığın belediyeye rezerv alan olarak bedelsiz verdiği bu arsada uygulanacak kentsel dönüşüm projesi ile Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçelerinin depreme dayanıklı konut ihtiyacı karşılanacaktı. Ancak Ahmet Akın tüm itirazlarımıza rağmen, göreve geldikten sonra ihalesiz ve çok ucuz bir fiyata arsayı İzmirli yandaş bir şirkete peşkeş çekti. Satışın incelenmesi ve tedbir koyulup arsanın geri alınması için İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına ihbarda bulunduk." dedi.
Satıştan elde edilen gelirin kentsel dönüşüm hesabına yatırılması gerektiğini söyleyen Şahin, bu paranın kentsel dönüşüm hesabına yatırılmadığını ve başka amaçlarla harcandığını, sözlerine ekledi.