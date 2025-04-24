Herkes kaçarken hırsızlar eve girmeye çalıştı!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:33 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. HERKES KAÇARKEN HIRSIZLAR EVE GİRMEYE ÇALIŞTI! Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

Sultangazi'de hırsızlar deprem sonrasında evlere girmeye çalıştı (DHA) Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi.