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Küçükçekmece'de gece vakti korku dolu anlar! Önce sesler geldi sonra dehşet yaşandı

Küçükçekmece'de daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartmandan gece saatlerinde sesler üzerine vatandaşlar korku yaşadığı. Bugün kontrollü yıkımı gerçekleşen bina yıkım esnasında çöktü. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 03.08.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 16:10
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Küçükçekmece’de gece vakti korku dolu anlar! Önce sesler geldi sonra dehşet yaşandı

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü.

ÖNCE SESLER GELDİ SONRA DEHŞET YAŞANDI!

İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

YIKIM ESNASINDA ÇÖKTÜ!

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan, çökme sırasında vatandaşların kaçışması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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