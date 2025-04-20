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Saçını koparıp kameraya güldü! İstanbul'da akran zorbalığı

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından dövüldü. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği anlar görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:35
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Saçını koparıp kameraya güldü! İstanbul’da akran zorbalığı

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.

Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)

Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı.

Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)

O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor.

Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)

Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.

Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)Gaziosmanpaşa'daki akran zorbalığı kamerada (DHA)

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