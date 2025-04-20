Saçını koparıp kameraya güldü! İstanbul’da akran zorbalığı

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.