Kelebekler Vadisi cinayetinde şok itiraz! 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı!

Hamile eşi Semra Aysal’ı uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal (AHABER ARŞİV) GÖRGÜ TANIĞI YOK Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazında, "Somut olayda görgü tanığı bulunmamakta olup, sanığın atılı suçu işlediği şüphesini uyandıracak mevcut deliller ise olayın oluş anına ilişkin olmayıp olay öncesinde meydana gelen bir kısım işlem ve olaylara ilişkindir. Sanık aleyhine olan en önemli delil evlenmeden önce sanığın ölen eşi adına hayat sigortası yaptırması ve tek lehdar olarak sanığın belirlenmesi hususudur. Ancak bu sigortanın sanık tarafından yaptırıldığı kanıtlanamadığı gibi, poliçedeki imza ve yazıların ölene ve sanığı ait olmadığı tespit edilmiştir. Sanığın ölüm olayından sonra teminat bedelini almak için bir müracaatının olup olmadığı da anlaşılmamıştır. Sanık ile ölenin resmi nikahlı eş olmaları karşısında ölenin sigorta poliçesinde tek lehdarın sanık olması da normal bir durum olup, teminat miktarı itibariyle sanığın bu parayı alabilmek için ölen ile evlenmesi ve bir yıla yakın bir süre beklemesi hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

Hakan Aysal’ın hamile eşi Semra Aysal’ı uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilmişti. (AHABER ARŞİV) KREDİ KULLANMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI DEĞİL Ayrıca itirazda sanığın öldürmeyi planladığı eşini hamile bırakmasının anlamlı olmadığı, sanığın olaydan sonra soğukkanlı olduğu ve tepkisiz kaldığı iddiasının kabulünün, sanığın suçu işlediğine dair bir delil olarak kabul edilemeyeceği belirtildi. Yapılan araştırmada Semra Aysal'ın evlenmeden önce 2 adet tüketici kredisi, evlendikten sonra ise 1 adet tüketici kredisi kullandığı, evlilik öncesi ve sonrasında yapılan harcamalar itibarıyla kredi kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı bir durum olmadığı ifade edildi.