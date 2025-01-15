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5 gün devamsızlıkla belge alamıyor mu? Devamsızlık yapan takdir/teşekkür/onur belgesi alamaz mı?

5 gün devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri geçtiğimiz dönem başında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki bu değişikliklere göre 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere belge verilmiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:43
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5 gün devamsızlıkla belge alamıyor mu? Devamsızlık yapan takdir/teşekkür/onur belgesi alamaz mı?

Karnelerin verilmesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler arasında "Kaç gün devamsızlık olursa belge alınmaz?" ve "5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi?" gibi sorular gündeme gelmeye başladı. 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe giderek, devamsızlıkla ilgili kuralları net bir şekilde belirledi. Peki 5 gün devamsızlık yapan öğrenciler belge alabilir mi? İşte bu soruya yönelik bilmeniz gereken ayrıntılar…

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5 Gün Devamsızlıkla Belge Alınmaz mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne eklenen yeni düzenlemelere göre 5 gün devamsızlık yapan öğrenciler hangi başarı puanına sahip olurlarsa olsunlar takdir veya teşekkür belgesi alamayacak. Bu düzenleme öğrenci devamsızlıklarının eğitim sürecindeki etkisini vurgularken, öğrencilerin derslere katılımını daha da önemli hale getiriyor.

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Özel Durumlar İçin Farklı Kurallar

Ancak, her devamsızlık durumu aynı şekilde değerlendirilmiyor. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri gibi sağlık kuruluşlarında tedavi gören öğrenciler veya özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için istisnai durumlar söz konusu. Bu öğrenciler, 5 gün devamsızlık yapmalarına rağmen, belirli koşullar altında takdir ve teşekkür belgesi alabilirler. Örneğin, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin devamsızlık süresi 20 günü geçemezken, genel devamsızlık süresi ise 70 güne kadar çıkabiliyor.

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10 Gün ve 30 Gün Devamsızlıkla Başarı Durumu

Bunun yanı sıra, 10 gün devamsızlık yapan öğrenciler de başarı durumlarına göre değerlendirilse de, devamsızlık süresi 30 günü geçen öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında eğitime devam edebilecekler, ancak derslere katılım sağlayamayacaklar.

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Mesleki Eğitim Öğrencilerine Özel Düzenlemeler

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri için ise devamsızlık süresi daha esnek. Bu öğrenciler, teorik derslerde devamsızlık süresinin ders yılı içinde devam edilmesi gereken sürenin altıda birinden fazla olmamak kaydıyla, işletmede mesleki eğitimde ise belirli izin hakları kullanabiliyorlar. Bu esneklik, mesleki eğitim gören öğrencilerin derslere devam etmelerini sağlayan kuralların daha esnek hale getirilmesini amaçlıyor.

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Öğrenim Hakkı ve Devamsızlık

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler, belirli bir öğrenim hakkına sahip olmaları durumunda derslere devam edemeyecek ve bir sonraki yıl için kayıtları yapılacak. Ancak öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne yönlendirilecek.

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