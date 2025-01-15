5 gün devamsızlıkla belge alamıyor mu? Devamsızlık yapan takdir/teşekkür/onur belgesi alamaz mı?

5 gün devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri geçtiğimiz dönem başında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki bu değişikliklere göre 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere belge verilmiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:43 PAYLAŞ ABONE OL

Karnelerin verilmesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler arasında "Kaç gün devamsızlık olursa belge alınmaz?" ve "5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi?" gibi sorular gündeme gelmeye başladı. 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe giderek, devamsızlıkla ilgili kuralları net bir şekilde belirledi. Peki 5 gün devamsızlık yapan öğrenciler belge alabilir mi? İşte bu soruya yönelik bilmeniz gereken ayrıntılar…

A Haber foto arşiv 5 Gün Devamsızlıkla Belge Alınmaz mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne eklenen yeni düzenlemelere göre 5 gün devamsızlık yapan öğrenciler hangi başarı puanına sahip olurlarsa olsunlar takdir veya teşekkür belgesi alamayacak. Bu düzenleme öğrenci devamsızlıklarının eğitim sürecindeki etkisini vurgularken, öğrencilerin derslere katılımını daha da önemli hale getiriyor.