Fransa’da 830.000 Euro’luk büyük vurgun! Bradd Pitt’le aşk yaşadığına inandırdılar

TF1 kanalında yayınlanan "Seven to Eight" programında konuşan Anne isimli Fransız bir kadın, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile romantik bir ilişki yaşadığına inandığını ve bu nedenle eşinden boşanıp kendisini dolandıranlara 830 bin Euro (850 bin dolar) transfer etmek zorunda kaldığını söyledi.
Dolandırıcılar, sahte sosyal medya ve WhatsApp hesaplarının yanı sıra yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi kullanarak Anne'e sanki Pitt'e aitmiş gibi görünen özçekimler ve mesajlar gönderdi.
Parayı alabilmek için 61 yaşındaki oyuncunun böbrek tedavisi için paraya ihtiyacı olduğu, eski eşi Angelina Jolie ile boşanma davası nedeniyle banka hesaplarının dondurulduğu iddia edildi.
Ruhsal sorunları olan 53 yaşındaki iç mimar Anne, bir buçuk yıl boyunca Pitt ile aşk yaşadığına inandı ve ancak Pitt'in kız arkadaşı Ines de Ramon ile gerçek hayatta ilişkisi olduğu haberi ortaya çıktığında dolandırıldığını anladı.
"OĞLUMUN SENİN GİBİ BİRİNE İHTİYACI VAR"
Anne, TF1'e yaptığı açıklamada, Fransa'da ailesiyle birlikte kayak gezisindeyken ilk kez Instagram kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra Pitt'in annesi gibi davranan biri tarafından ilk kez arandığını söyledi.
Anne olayı "Bana oğlunun benim gibi birine ihtiyacı olduğunu söyledi." diye açıkladı.
Dolandırıcılar birkaç gün sonra kendisine tekrar mesaj attı ve bu sefer kendisini Pitt olarak tanıttı.
Anne'e gönderilen bir mesajda "Senin hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum." yazıyordu.
"SOHBET ETTİĞİM ADAMA AŞIKTIM"
Bu kişi sahte sosyal medya ve WhatsApp hesaplarının yanı sıra yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi kullanarak ona şiirler, şarkılar ve Pitt'in pasaportunun bir kopyası gibi görünen fotoğraflar ve güzel mesajlar gönderdi.
Anne, Pitt'in çalışmalarıyla gerçekten ilgilendiğini ve her gün iletişim kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti:
"Sohbet ettiğim adama aşıktım. Bir kadınla nasıl konuşulacağını biliyordu."
"BU İNSANLAR CEHENNEMİ HAK EDİYOR"
Anne TF1'e "İlk başta kendi kendime bunun sahte olduğunu, saçma olduğunu söyledim. Ama sosyal medyaya alışkın değilim ve başıma ne geldiğini gerçekten anlamadım." diye açıkladı.
Anne, "Kendime, neden böyle bir zararı vermek için beni seçtiklerini soruyorum?" diye devam etti ve şöyle söyledi:
"Ben hiç kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor."
FRANSA'DA ALAY KONUSU OLDU
Kadının başından geçen talihsiz dolandırıcılık hikayesini anlatmasının ardından Fransa'da birçok kişi ve kurum, mağduriyetini göz ardı ederek durumla alay etti.
Toulouse Futbol Kulübü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mağduriyeti alaya alarak "Brad bize Çarşamba günü takımın bir sonraki maçı için stadyumda olacağını söyledi" ifadesini kullandı ve ardından mesajını geri çekerek özür diledi.
Netflix Fransa da sosyal medyada "Brad Pitt'le (gerçekten) ücretsiz izleyebileceğiniz dört film" paylaşımını yaptı. Birçok kişi Netflix'in alaycı tavrına tepki gösterdi.