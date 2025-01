Fransa’da 830.000 Euro’luk büyük vurgun! Bradd Pitt’le aşk yaşadığına inandırdılar

TF1 kanalında yayınlanan "Seven to Eight" programında konuşan Anne isimli Fransız bir kadın, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile romantik bir ilişki yaşadığına inandığını ve bu nedenle eşinden boşanıp kendisini dolandıranlara 830 bin Euro (850 bin dolar) transfer etmek zorunda kaldığını söyledi.

Dolandırıcılar, sahte sosyal medya ve WhatsApp hesaplarının yanı sıra yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi kullanarak Anne'e sanki Pitt'e aitmiş gibi görünen özçekimler ve mesajlar gönderdi.