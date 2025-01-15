Fransa'da 830.000 Euro'luk büyük vurgun! Bradd Pitt'le aşk yaşadığına inandırdılar

Fransa'da Anne isimli 53 yaşındaki iç mimar, Brad Pitt ile aşk yaşadığını zannederek eşinden boşandı ve dolandırıcılara 830 bin Euro kaptırdı. Başına gelenleri Fransız TF1 kanalında bir programda anlatan Anne'nin mağduriyeti sosyal medyada Netflix dahil olmak üzere birçok marka ve kurum tarafından alaya alınırken mağdurun olay sonrası şiddetli depresyon geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:40 PAYLAŞ ABONE OL

TF1 kanalında yayınlanan "Seven to Eight" programında konuşan Anne isimli Fransız bir kadın, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile romantik bir ilişki yaşadığına inandığını ve bu nedenle eşinden boşanıp kendisini dolandıranlara 830 bin Euro (850 bin dolar) transfer etmek zorunda kaldığını söyledi. Dolandırıcılar, sahte sosyal medya ve WhatsApp hesaplarının yanı sıra yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi kullanarak Anne'e sanki Pitt'e aitmiş gibi görünen özçekimler ve mesajlar gönderdi.

Anne'ye gönderilen yapay zeka ile oluşturulmul sözde Brad Pitt'e ait fotoğraflar (X) Parayı alabilmek için 61 yaşındaki oyuncunun böbrek tedavisi için paraya ihtiyacı olduğu, eski eşi Angelina Jolie ile boşanma davası nedeniyle banka hesaplarının dondurulduğu iddia edildi. Ruhsal sorunları olan 53 yaşındaki iç mimar Anne, bir buçuk yıl boyunca Pitt ile aşk yaşadığına inandı ve ancak Pitt'in kız arkadaşı Ines de Ramon ile gerçek hayatta ilişkisi olduğu haberi ortaya çıktığında dolandırıldığını anladı.