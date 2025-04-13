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Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! Katilin eve girişi anı ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt’ta korkunç bir olay meydana geldi. Tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra sevgilisinin annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren ve yakalanan şüphelinin eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:54
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Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! Katilin eve girişi anı ortaya çıktı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartışmıştı.

SEVGİLİSİNİ YARALADI ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ!

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü.

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)

Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)

ŞÜPHELİNİN EVE GİRİŞ ANI KAMERADA
Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü (İHA)

Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

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