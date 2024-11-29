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Murat Boz'dan servet açıklaması: "60 milyon dolarım yok"

Sosyal medyada servetinin 60 milyon dolar olduğu iddia edilen Murat Boz'dan açıklama geldi. Bu iddialara gülerek karşılık veren ünlü şarkıcı, öyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:09
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MURAT BOZ’DAN SERVET AÇIKLAMASI!

44 yaşındaki şarkıcı Murat Boz, şu sıralar servetiyle konuşuluyor...

Bir mekan çıkışı Magazin Burada'ya konuşan popçuya, sosyal medyada çıkan "60 milyon servet" iddiaları soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Boz, "Öyle bir şey yok. Keşke... 60 milyon dolar mı? Yok öyle bir şey, olur mu ya" diyerek iddiaları yalanladı.

Kaynak: Instagram

YILBAŞINDA DİNLENECEK!

Öte yandan Murat Boz, bu yılbaşında herhangi bir mekanda sahne almayacağını da açıkladı. Boz, "Özellikle çıkmayacağım, kafa dinleyeceğim. Bu yılbaşı biraz dinleneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Instagram
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