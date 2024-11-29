Murat Boz'dan servet açıklaması: "60 milyon dolarım yok"

44 yaşındaki şarkıcı Murat Boz, şu sıralar servetiyle konuşuluyor...

Bir mekan çıkışı Magazin Burada'ya konuşan popçuya, sosyal medyada çıkan "60 milyon servet" iddiaları soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Boz, "Öyle bir şey yok. Keşke... 60 milyon dolar mı? Yok öyle bir şey, olur mu ya" diyerek iddiaları yalanladı.

YILBAŞINDA DİNLENECEK!

Öte yandan Murat Boz, bu yılbaşında herhangi bir mekanda sahne almayacağını da açıkladı. Boz, "Özellikle çıkmayacağım, kafa dinleyeceğim. Bu yılbaşı biraz dinleneceğim" diye konuştu.