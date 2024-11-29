Haberler Tıkla Haberleri Ece Erken yıllar öncesine götürdü! Alişan ile Buse Varol'dan yorum gecikmedi

Ece Erken yıllar öncesine götürdü! Alişan ile Buse Varol'dan yorum gecikmedi

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı. Alişan ve eşi Buse Varol'un yer aldığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2024 15:38
ABONE OL
ECE ERKEN YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ!

Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabında Perşembe günleri yapılan 'tbt' (Throwback Thursday) paylaşımlarını boş geçmedi. Geçmişe ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Erken, paylaşımında ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol'a da yer verdi.

Erken, paylaşımına ''#tbt bugündü değil mi:) Bizimkiler nişanlanmıştı, çocukları gezdiriyorduk, 6-7 sene önce galiba'' notunu düştü. Ünlü sunucu fotoğrafta Alişan'ı, Buse Varol'u ve Merve Tektaş'ı da etiketledi.

Kaynak: Instagram

ALİŞAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Buse Varol, Erken'in tbt paylaşımına ''Yaaaa ne tatlıyızz'' yorumunu yaparken eşi Alişan ise kırmızı kalp emojisi koydu.

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan başarılı sunucu Ece Erken, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

Basın mensuplarıyla samimi bir şekilde sohbet eden ünlü isim, "Bu aralar ortalarda görünmek istemediğim için istirahat ediyorum" demişti.

Kaynak: Instagram

SON DAKİKA