19 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Önce boğdu ardından benzin döküp yaktı

Konya’nın Güneysınır ilçesinde 19 yıl önce yakılarak öldürülen 25 yaşındaki Yeter Öztürk’ün katil zanlısı gönül ilişkisi yaşadığı 49 yaşındaki Adem Sayan olduğu ortaya çıktı. Jandarma dedektifleri tarafından gözaltına alınan Sayan’ın ayrıldığı kız arkadaşı Öztürk’ün evine gittiği, burada çıkan tartışma üzerine genç kadının kafasına sert bir cisimle vurup, yere düşürdüğü ardından da Öztürk’ü boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:09 PAYLAŞ ABONE OL

Konya'nın Güneysınır ilçesinde boş bir arazide 11 Nisan 2006 tarihinde yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Ancak o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. Soruşturma kapmasında da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektifleri, faili meçhul cinayet dosyasını Kasım 2023'te yeniden açtı. Ekipler, 2006 yılındaki kayıp kadınların listesini çıkardı. 75 kişilik listeden eleme yapılarak yaş aralığı maktulle örtüşen 18 kadın tespit edildi.

19 yıl önce yakılarak öldürülen Yeter Öztürk (AHABER ARŞİV) DNA KARŞILAŞTIRMASINDA ORAN YÜZDE 99.99 Sabah'ın haberine göre Ekipler bu kişiler üzerinde çalışırken Bursa'nın Gemlik ilçesinden hakkında kayıp başvurusu yapılan ve Konya ile illiyet bağı bulunan tek kişi olan Yeter Öztürk üzerinde yoğunlaştı. Öztürk'ün 2005 yılında Konya'dan ehliyet aldığını belirleyen jandarma ekipleri, kadının ailesiyle irtibata geçti. Öztürk olup olmadığını belirlemek için anneden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumunca geçtiğimiz Mart ayında yapılan DNA karşılaştırmasında yüzde 99,99 cesedin Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edildi.