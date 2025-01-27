2024 yılında en fazla doğum İstanbul’da en az doğum Tunceli’de gerçekleşti

Listenin ilk sırasında en fazla doğum yapan il İstanbul oldu. Geçen yıl 149 bin 889 doğum megakentte gerçekleşti. Yer alan bilgilerde listeyi ikinci sırada 53 bin 497 doğum ile Ankara takip ederken en az doğum ise 367 ile Tunceli oldu.

Türkiye'de her geçen yıl azalan doğum oranlarıyla birlikte yaşlı nüfusunda artış olmaya devam ederken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 2024 yılında en fazla ve en az doğum yapan illeri belli oldu. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi, 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.

2024 yılında en popüler kız ve erkek bebek isimleri belli oldu. (Arşiv)

2024'ÜN EN FAVORİ İSİMLERİ AÇIKLANDI

2024 yılında en fazla ve en az doğum yapan illerin yanı sıra bebeklere konulan en favori isimlerde belli oldu. Buna göre kız bebeklerde en fazla Defne ismi, erkek bebeklerde ise Alparslan ismi tercih edildi.

Geçen yıl kız bebeklere verilen en çok isim; Defne 7 bin 661, Asel 7 bin 554, Zeynep 6 bin 722 , Asya ismi 5 bin 167, Gökçe ismi ise 4 bin 838 bebeğe verildi. Ayrıca Elif, Elisa, Lina, Duru ve Zümra isimleri de en çok verilen kız isimleri arasında yer aldı.

Erkek bebeklerde ise Alparslan ismi 8 bin 304 bebeğe verilirken, Göktuğ ismi 5 bin 796 bebeğe, Yusuf ismi 5 bin 34 bebeğe, Metehan ismi 4 bin 878 bebeğe ve Ömer Asaf ismi 4 bin 349 bebeğe konuldu. Bunların yanında Aslan, Ömer, Kerem, Eymen ve Miraç isimleri de oldukça tercih edildi.