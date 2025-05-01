1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün EFT, HAVALE, FAST işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe günü kutlanacak ve resmi tatil olarak kabul edilecek. Pek çok kişi, tatil öncesi bankalarla ilgili detayları araştırıyor. Özellikle banka işlemleri yapacak olanlar, 1 Mayıs'ın bankaların çalışma saatlerine nasıl etki edeceğini merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte yanıtı ve detaylar...