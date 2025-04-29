Galatasaray transferde gaza bastı! 5. yıldıza özel isimler...

Şampiyon yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 5 puan farkını koruyarak kupaya uzanmak isteyen Galatasaray 5. yıldıza özel transfer planlamasını gerçekleştirdi.
LİSTEDE İLK SIRADA OSIMHEN VAR
Galatasaray, Napoli'den büyük sükse yaparak kiralık olarak transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için tüm şartları zorluyor. Sponsorlar ile finansman hazırlığı yapan yönetim Osimhen'in kararını bekliyor.
MUSLERA'NIN YERİNE O İSİMLER...
Sarı-kırmızılı ekibin efsane kalecisi Fernando Muslera veda etmeye hazırlanıyor. Cimbom, A.Madrid'den Oblak ve R.Madrid'den Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi.
DİNAMOYA XHAKA!
Bayer Leverkusen'in tecrübeli dinamosu Granit Xhaka orta saha için en ciddi aday konumunda bulunuyor. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.
LEROY SANE RÜYASI
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Aslan'ın yaz transfer dönemindeki rüyası Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma görüşmeleri yapan Alman süperstar, imzayı atmazsa G.Saray vites yükseltip şartları zorlanacak.
YERLİ YILDIZ TAKVİYESİ
Öte yandan Galatasaray; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncusu olmayan sarı kırmızılılar, yerli takviyesine önem verecek. Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.