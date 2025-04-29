Galatasaray transferde gaza bastı! 5. yıldıza özel isimler...

Şampiyon yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 5 puan farkını koruyarak kupaya uzanmak isteyen Galatasaray 5. yıldıza özel transfer planlamasını gerçekleştirdi.

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LİSTEDE İLK SIRADA OSIMHEN VAR

Galatasaray, Napoli'den büyük sükse yaparak kiralık olarak transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için tüm şartları zorluyor. Sponsorlar ile finansman hazırlığı yapan yönetim Osimhen'in kararını bekliyor.