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Galatasaray transferde gaza bastı! 5. yıldıza özel isimler...

Süper Lig'de lider Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı ekip 5. yıldıza özel 5 maddelik bir transfer rotası çizdi. Cimbom o yıldızları kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:56
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Galatasaray transferde gaza bastı! 5. yıldıza özel isimler...

Şampiyon yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 5 puan farkını koruyarak kupaya uzanmak isteyen Galatasaray 5. yıldıza özel transfer planlamasını gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

LİSTEDE İLK SIRADA OSIMHEN VAR

Galatasaray, Napoli'den büyük sükse yaparak kiralık olarak transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için tüm şartları zorluyor. Sponsorlar ile finansman hazırlığı yapan yönetim Osimhen'in kararını bekliyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUSLERA'NIN YERİNE O İSİMLER...

Sarı-kırmızılı ekibin efsane kalecisi Fernando Muslera veda etmeye hazırlanıyor. Cimbom, A.Madrid'den Oblak ve R.Madrid'den Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

DİNAMOYA XHAKA!

Bayer Leverkusen'in tecrübeli dinamosu Granit Xhaka orta saha için en ciddi aday konumunda bulunuyor. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

LEROY SANE RÜYASI

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Aslan'ın yaz transfer dönemindeki rüyası Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma görüşmeleri yapan Alman süperstar, imzayı atmazsa G.Saray vites yükseltip şartları zorlanacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

YERLİ YILDIZ TAKVİYESİ

Öte yandan Galatasaray; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncusu olmayan sarı kırmızılılar, yerli takviyesine önem verecek. Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.

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