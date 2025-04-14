Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80’lik artışla fırtına başladı

Pi Coin'deki Yükselişin Arkasında Ne Var?

Pi Network'ün popüler kripto parası Pi Coin, 31 Mart'tan bu yana değer kazanmaya devam etti. Bu yükseliş, teknik analizlerde "düşen kama" formasyonuyla uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Özellikle 0,7375 dolara ulaşan Pi Coin, hafta sonu itibariyle güçlü bir alım baskısı altında kaldı. Günlük işlem hacmindeki %80'lik artış, 700 milyon dolar seviyesini geçti ve bu da piyasanın Pi Coin'e olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Borsa Listelenmesi

Pi Coin yatırımcıları, projede büyük bir heyecan yaratan gelişmenin borsa listelenmesi olabileceğini düşünüyor. Şu an için, Pi Coin'in Binance gibi büyük borsalarda işlem görme ihtimali, fiyat hareketini tetikleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Coinbase, Kraken ve Upbit gibi platformların da adı geçiyor. Bu tür bir listeleme, Pi Coin'in likidite açısından büyük bir adım atmasını sağlayacak ve piyasa değerini daha da artırabilir.