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Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80'lik artışla fırtına başladı

Kripto para piyasasında heyecanla takip edilen projelerden Pi Network, son günlerde dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükseliş, hem yatırımcıları hem de piyasa analistlerini şaşırttı. Pi Coin, cumartesi günü itibariyle bu ayın en düşük seviyesinden %80 oranında bir artışla 0,75 dolara ulaşarak piyasa değerini 5,17 milyar dolara çıkardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:20
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Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80’lik artışla fırtına başladı

Pi Coin'deki Yükselişin Arkasında Ne Var?

Pi Network'ün popüler kripto parası Pi Coin, 31 Mart'tan bu yana değer kazanmaya devam etti. Bu yükseliş, teknik analizlerde "düşen kama" formasyonuyla uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Özellikle 0,7375 dolara ulaşan Pi Coin, hafta sonu itibariyle güçlü bir alım baskısı altında kaldı. Günlük işlem hacmindeki %80'lik artış, 700 milyon dolar seviyesini geçti ve bu da piyasanın Pi Coin'e olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Borsa Listelenmesi

Pi Coin yatırımcıları, projede büyük bir heyecan yaratan gelişmenin borsa listelenmesi olabileceğini düşünüyor. Şu an için, Pi Coin'in Binance gibi büyük borsalarda işlem görme ihtimali, fiyat hareketini tetikleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Coinbase, Kraken ve Upbit gibi platformların da adı geçiyor. Bu tür bir listeleme, Pi Coin'in likidite açısından büyük bir adım atmasını sağlayacak ve piyasa değerini daha da artırabilir.

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Pi Network'te Yeni Bir Dönem Başlıyor

Stanford Üniversitesi'nden bir grup akademisyen tarafından geliştirilen Pi Network, enerjisiz mobil madencilik özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün 40 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan Pi Network, kapalı ana ağ sürecini geride bırakarak, açık ana ağ geçişine hazırlanıyor. Bu geçişin tamamlanmasıyla birlikte, Pi Coin borsalarda işlem görmeye başlayabilir. Yatırımcılar için, Pi Network'ün büyüme süreci yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor olabilir.

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Kimlik Doğrulama Süreci Önemli

Pi Coin yatırımcıları için bir diğer kritik gelişme ise kimlik doğrulama (KYC) süreci. Proje, tüm kullanıcıları kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaya çağırıyor. Bu adım, Pi Network'ün tam anlamıyla halka açılmasına ve kripto para dünyasında daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlayacak. Uzmanlar, bu sürecin tamamlanmasının ardından ciddi bir talep artışı yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak, resmi borsa listelenmesi henüz gerçekleşmediği için yatırımcıların temkinli olması gerektiği de vurgulanıyor.

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Pi Coin Yükselmesi: Sadece Fiyatla Sınırlı Değil

Pi Coin'in değer kazancı yalnızca fiyatla sınırlı kalmıyor. Projenin yapısal olarak yeni bir döneme girmesi de yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle, Pi Network'ün merkeziyetsiz platformlarla entegrasyonunun sağlanması, projeyi daha istikrarlı hale getirebilir. Yatırımcılar, sadece kısa vadeli fiyat hareketlerini değil, projenin gelecekteki yapısal değişimlerini de göz önünde bulundurmalı.

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Pi Coin Nerelerde İşlem Görüyor?

Pi Coin, 20 Şubat 2025'te piyasaya sürülmesinin ardından, merkezi borsalarda işlem görmeye başladı. OKX gibi popüler kripto para borsalarında işlem görebilen Pi Coin, şu an için diğer büyük borsalarda listelenmemiş durumda. Bu durum, likidite eksikliklerine ve fiyat manipülasyonlarına yol açabiliyor. Ancak, Pi Coin'in resmi borsa listelenmesi ile birlikte, bu tür risklerin ortadan kalkması bekleniyor.

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