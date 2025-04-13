TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL’ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...

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KONYA SEYDİŞEHİR'DE 20 KONUT SATIŞTA

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökçehöyük Mahallesi'nde, TOKİ stoğundan kalan 20 konut da kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Satışa çıkan dairelerin 15'i 2+1, 5'i ise 3+1 olarak planlandı.

Başvurular, 10 – 16 Nisan 2025 tarihleri arasında yalnızca Konya'daki T. Halk Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek. Ancak önemli bir şart var: Başvuru sahiplerinin Seydişehir nüfusuna kayıtlı ya da ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Kura tarihi 25 Nisan olarak belirlenirken, asil hak sahiplerinin 5-6 Mayıs'ta sözleşme imzalaması gerekiyor.