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TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL'ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 13:06 Güncelleme: 13.04.2025 14:17
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TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL’ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı ilkbaharında dar ve orta gelirli vatandaşlar için dört farklı ilde toplam 299 konutu “kuralı satış” yöntemiyle satışa sunuyor. Başvuru tarihleri, kura çekilişi ve sözleşme imzalama takvimi netleşti. İşte il il detaylar…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı ilkbaharında dar ve orta gelirli vatandaşlar için dört farklı ilde toplam 299 konutu satışa sunuyor. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek başvurular için tarih ve detaylar netleşti. Çankırı, Çorum, Konya ve Osmaniye illerinde yapılacak satışlar, başvuruların kabul edilme tarihlerinden kura çekilişine kadar tüm süreci kapsayacak.

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ÇANKIRI'DA 211 KONUT İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayata geçirilen 3. ve 4. Etap konut projelerinde toplam 211 konut satışa sunulacak. Yenimahalle'de yer alan 3. Etap'ta 188 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 konut, 4. Etap'ta ise 7'şer adet 2+1 ve 3+1 daire yer alıyor.

Başvurular 7 Nisan 2025 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla alınacak. Kura çekimi ise 25 Nisan'da yapılacak. Asil hak sahipleri, 5-16 Mayıs tarihleri arasında sözleşmelerini Kurşunlu'daki Ziraat Bankası şubesinde imzalayacak. Yedek hak sahipleri ise 26-28 Mayıs'ta sıraya girecek.

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KONUT TİPİ: 2+1 (195 adet)

Brüt Alan: 85,81 – 87,96 m²

Net Alan: 68,84 – 86,90 m²

Konut Fiyatı (En Düşük – En Yüksek): 1.896.815,80 TL – 2.572.946,05 TL

Satış Tarihinde Ödenecek Peşinat (%25):

En düşük fiyat için: 474.203,95 TL

En yüksek fiyat için: 643.236,51 TL

Vade: 120 ay

Başlangıç Taksidi:

En düşük fiyat için: 11.855,10 TL

En yüksek fiyat için: 16.080,91 TL

KONUT TİPİ: 3+1 (16 adet)

Brüt Alan: 105,15 – 107,81 m²

Net Alan: 84,98 – 86,90 m²

Konut Fiyatı (En Düşük – En Yüksek): 2.614.522,29 TL – 3.223.534,68 TL

Satış Tarihinde Ödenecek Peşinat (%25):

En düşük fiyat için: 653.630,57 TL

En yüksek fiyat için: 805.883,67 TL

Vade: 120 ay

Başlangıç Taksidi:

En düşük fiyat için: 16.340,76 TL

En yüksek fiyat için: 20.147,09 TL

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ÇORUM UĞURLUDAĞ'DA 55 KONUT ORTA GELİR GRUBUNA SUNULUYOR

TOKİ'nin Çorum Uğurludağ'da yürüttüğü 151 Konut Projesi kapsamında toplam 55 konut, orta gelir grubuna hitap edecek şekilde kura ile satışa çıkarıldı. Bu kapsamda 51 adet 2+1 ve 4 adet 3+1 konut başvuruya açıldı.

Başvuru süreci 28 Nisan – 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülecek. Tüm başvurular Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki şubelerinden kabul edilecek. Kura çekilişi 14 Mayıs'ta TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirilecek.

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KONUT TİPİ 1:

Brüt Alan: 89.79 - 91.08 m²

Net Alan: 70.74 - 73.24 m²

Tip: (2+1)

Adet: (51 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 2.001.811,32

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 500.452,83

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 12.511,32

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 2.862.096,27

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 715.524,07

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 17.888,10

KONUT TİPİ 2:

Brüt Alan: 103.40m²

Net Alan: 83.26 m²

Tip: (3+1)

Adet: (4 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 2.473.150,12

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 618.287,53

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 15.457,19

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 3.044.052,42

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 761.013,11

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 19.025,33

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KONYA SEYDİŞEHİR'DE 20 KONUT SATIŞTA

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökçehöyük Mahallesi'nde, TOKİ stoğundan kalan 20 konut da kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Satışa çıkan dairelerin 15'i 2+1, 5'i ise 3+1 olarak planlandı.

Başvurular, 10 – 16 Nisan 2025 tarihleri arasında yalnızca Konya'daki T. Halk Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek. Ancak önemli bir şart var: Başvuru sahiplerinin Seydişehir nüfusuna kayıtlı ya da ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Kura tarihi 25 Nisan olarak belirlenirken, asil hak sahiplerinin 5-6 Mayıs'ta sözleşme imzalaması gerekiyor.

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KONUT TİPİ 1:

Brüt Alan: 86.2 m²

Net Alan: 68.76 m²

Tip: (2+1)

Adet: (15 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 2.027.147

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 506.787

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 12.670

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 2.429.896

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 607.474

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 15.187

KONUT TİPİ 2:

Brüt Alan: 104.26 m²

Net Alan: 83.85 m²

Tip: (3+1)

Adet: (5 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 2.731.244

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 682.811

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 17.070

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 2.960.482

Peşinat Oranı: %25

Ödenecek Peşinat (TL): 740.121

Vade (Ay): 120

Başlangıç Taksidi (TL): 18.503

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OSMANİYE DÜZİÇİ'NDE 13 YENİ KONUT SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

TOKİ, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde hayata geçirilen 160 konutluk projenin içinden 13 konutu satışa sunuyor. 9 adet 2+1 ve 4 adet 3+1 konut için başvurular 28 Nisan – 2 Mayıs 2025 arasında kabul edilecek.

Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinden yapılabilecek başvurular sonrası kura çekilişi 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Asil hak sahiplerinin sözleşmeleri 20-27 Mayıs arasında, yedek hak sahiplerininki ise 29 Mayıs'ta imzalanacak.

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KONUT TİPİ 1:

Brüt Alan: 86.54 m²

Net Alan: 69.04 m²

Tip: (2+1)

Adet: (9 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 1.816.558,86

Peşinat Oranı: %10

Ödenecek Peşinat (TL): 181.655,89

Vade (Ay): 180

Başlangıç Taksidi (TL): 9.082,79

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 3.967.616,39

Peşinat Oranı: %10

Ödenecek Peşinat (TL): 396.761,64

Vade (Ay): 180

Başlangıç Taksidi (TL): 19.838,08

KONUT TİPİ 2:

Brüt Alan: 104.4 m²

Net Alan: 83.85 m²

Tip: (3+1)

Adet: (4 adet)

En Düşük Konut Fiyatı (TL): 2.261.381,72

Peşinat Oranı: %10

Ödenecek Peşinat (TL): 226.138,17

Vade (Ay): 180

Başlangıç Taksidi (TL): 11.306,91

En Yüksek Konut Fiyatı (TL): 3.121.751,88

Peşinat Oranı: %10

Ödenecek Peşinat (TL): 312.175,19

Vade (Ay): 180

Başlangıç Taksidi (TL): 15.608,76

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Başvuru Koşulları Ortak: 10 Bin TL Teminat ve Kura ile Satış

Dört ildeki projelerin tamamında başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirlendi. Başvurular yalnızca belirtilen banka şubeleri üzerinden alınacak ve konut sahibi belirleme işlemleri noter huzurunda çekilecek kurayla yapılacak.

Konut sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için bu fırsatlar, özellikle bölgeye göre değişen nüfus kayıt ve ikamet şartları nedeniyle dikkatle takip edilmeli.

Detaylı bilgi ve güncel duyurular için:

🔗 www.toki.gov.tr
📞 TOKİ İletişim: 444 86 54

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