Zilhicce Ayı ne zaman, bu ay mı başlayacak? 2025 Zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihi

İslam dünyası için kutsal kabul edilen dört haram aydan biri olan Zilhicce ayı, Hac ibadetinin yapıldığı ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı özel bir dönemi işaret ediyor. 2025 yılında Zilhicce ayının başlangıcı ve Zilkade ayının sona erme tarihleri, dini takvim takipçileri tarafından şimdiden merak konusu oldu.
Zilkade Ayı Ne Zaman Bitecek?
Hicri takvime göre yılın 11. ayı olan Zilkade, 2025 yılında 27 Mayıs Salı günü sona eriyor. Bu tarihin akşam ezanı ile birlikte Zilkade ayı da son bulacak ve yeni ay dönemi başlayacak. Müslümanlar, bu tarihi özellikle Zilhicce ayına geçiş ve Hac ibadetinin başlaması açısından büyük bir dikkatle takip ediyor.
Zilhicce Ayı 28 Mayıs'ta Başlıyor
12. ve son hicri ay olan Zilhicce, 28 Mayıs Çarşamba akşamı başlayacak. Arapça'da "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelen Zilhicce, her yıl milyonlarca Müslümanın Kabe'de bir araya geldiği Hac ibadetine ev sahipliği yapıyor. İslam inancında büyük öneme sahip olan bu ay, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın kutlandığı dönem olarak da biliniyor.
Hac ve Kurban Bayramı'nın Önemi
Zilhicce ayının en kutsal günleri 8, 9 ve 10. günleridir. Bu günlerde hacılar Mekke'de Kabe etrafında tavaf yapar, ibadetlerini gerçekleştirir. Kurban Bayramı ise Zilhicce ayının 10. gününde başlar ve yaklaşık dört gün sürer. Müslümanlar, bu dönemde kurban keserek Peygamberimiz Hz. İbrahim'in fedakarlığını anarken, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini de hatırlar.
Zilhicce'nin İlk 10 Günü: Fazilet ve Bereketin Kapıları
Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.
Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).