Kabine Toplantısı bugün var mı? 26 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine Toplantıları, Türkiye'nin kritik gündem maddelerinin ele alındığı en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak 12 Mayıs'ta "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleşen toplantının yeni tarihi merak konusu olurken, 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı yerine AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının düzenleneceği açıklandı. Resmi açıklamanın gelmediği toplantı tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.