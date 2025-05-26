Kabine Toplantısı bugün var mı? 26 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine Toplantıları, Türkiye'nin kritik gündem maddelerinin ele alındığı en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak 12 Mayıs'ta "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleşen toplantının yeni tarihi merak konusu olurken, 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı yerine AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının düzenleneceği açıklandı. Resmi açıklamanın gelmediği toplantı tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kabine Toplantısı Bugün mü?
Kabine Toplantıları genellikle belirli aralıklarla yapılırken, 12 Mayıs'tan sonra yeni toplantının 26 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu. Ancak bu tarihte AK Parti MKYK toplantısı planlandığı için Kabine'nin farklı bir tarihte toplanması bekleniyor.
Resmi makamlar tarafından net bir tarih açıklanmamakla birlikte, önümüzdeki hafta içinde saat 16.00 civarında toplantının gerçekleşebileceği konuşuluyor. Gelişmeler kamuoyu tarafından merakla izleniyor.
Gündemde Neler Var?
Yeni Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, 10. Yargı Paketi, terörle mücadele ve "Terörsüz Türkiye" hedefi ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca, uluslararası gelişmeler de toplantının kritik başlıkları arasında bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bu konular, Türkiye'nin hem iç hem dış politikasında önemli kararların alınacağı sinyalini veriyor.
Kurban Bayramı Tatili İçin Resmi Açıklama
Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklentiler de toplantının gündeminde önemli bir yer tutuyordu. Bu konuda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, "5 Haziran Perşembe günü, yani bayramın arefe günü kamu çalışanları öğleden sonra idari izinli sayılacak. Kamuda normal mesai düzenine ise 10 Haziran Salı günü dönülecek" bilgisini paylaştı.