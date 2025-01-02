Zamlı Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? EGM 2025 Ocak polis memuru, başkomiser aylıkları % kaç arttı?

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı, emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Özellikle polis memuru ve başkomiser maaşlarının ne kadar olduğuna dair araştırmalar hızlandı. Peki 2025 polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
2025 Polis ve Başkomiser Maaşları Ne Kadar Olacak?
TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03; 2024 yılı için yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 oldu. İşte polis ve başkomiser maaşları ve zam oranları...
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
% 11.54 zamlı: 65.070,21
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
% 11.54 zamlı: 58.910,97
Emekli Memurları
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82
Ancak net maaş hesaplamaları yapıldığında, güncel rakamlar haberimize eklenecek.
2024 Temmuz Zammı Sonrası Polis Maaşları
Haziran ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz 2024 zammı sonrası polis maaşları önemli bir artış yaşadı. 44.292 TL olan maaşlar, Temmuz zammı ile birlikte 52.816 TL'ye yükseldi. Bu artış, memurların maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammı ile birlikte daha da belirgin hale geldi.