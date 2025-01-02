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Zamlı Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? EGM 2025 Ocak polis memuru, başkomiser aylıkları % kaç arttı?

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Polis memuru ve başkomiser maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte polis maaşlarına dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:43
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Zamlı Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? EGM 2025 Ocak polis memuru, başkomiser aylıkları % kaç arttı?

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı, emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Özellikle polis memuru ve başkomiser maaşlarının ne kadar olduğuna dair araştırmalar hızlandı. Peki 2025 polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

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2025 Polis ve Başkomiser Maaşları Ne Kadar Olacak?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03; 2024 yılı için yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 oldu. İşte polis ve başkomiser maaşları ve zam oranları...

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
% 11.54 zamlı: 65.070,21

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
% 11.54 zamlı: 58.910,97

Emekli Memurları

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82

GÜNCEL 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

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Ancak net maaş hesaplamaları yapıldığında, güncel rakamlar haberimize eklenecek.

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2024 Temmuz Zammı Sonrası Polis Maaşları

Haziran ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz 2024 zammı sonrası polis maaşları önemli bir artış yaşadı. 44.292 TL olan maaşlar, Temmuz zammı ile birlikte 52.816 TL'ye yükseldi. Bu artış, memurların maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammı ile birlikte daha da belirgin hale geldi.

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