Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar? 2025 Ocak emekli ve uzman-başöğretmen aylıkları % kaç arttı? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Öğretmen maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte emekli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarına dair detaylar...
2025 Yılı Öğretmen Maaş Zammı ve Enflasyon Farkı Belli Oluyor
2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın kesin rakamları, 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı ile netleşti. Bu maaş artışları yalnızca memur ve emekli çalışanları değil, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam gibi kamu çalışanlarını da kapsayacak.
2024 Ocak Maaş Zammı ile Öğretmen Maaşları
2024 yılı itibariyle öğretmen maaşları, 2023 yılının Haziran ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla belirlenen 6 aylık enflasyon farkı sonrası güncellendi. Yeni maaş artışları sonrasında öğretmenlerin maaşları şu şekilde sıralandı:
• Yeni Öğretmen Maaşı: 47.462,71 TL
• Uzman Öğretmen Maaşı: 52.597,81 TL
• Başöğretmen Maaşı: 55.996,37 TL
2025 Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?
2025 yılına dair yapılan düzenlemeye göre, memur ve memur emeklilerine yapılan zammın oranı hükümetle yapılan pazarlıklarla belirlendi. İlk 6 ay için yüzde 6, diğer 6 ay içinse yüzde 5'lik artış öngörüldü. Bu artış oranı enflasyon farkı eklenmezse, memur maaşlarına 2025 yılı boyunca toplamda %11,3'lük bir artış sağlanmış olacak.