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Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar? 2025 Ocak emekli ve uzman-başöğretmen aylıkları % kaç arttı? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı, emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Özellikle öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına yapılan zammın ardından, vatandaşlar bu maaşların ne kadar olduğuna dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2025 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:46
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Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar? 2025 Ocak emekli ve uzman-başöğretmen aylıkları % kaç arttı? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Öğretmen maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte emekli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarına dair detaylar...

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2025 Yılı Öğretmen Maaş Zammı ve Enflasyon Farkı Belli Oluyor

2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın kesin rakamları, 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı ile netleşti. Bu maaş artışları yalnızca memur ve emekli çalışanları değil, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam gibi kamu çalışanlarını da kapsayacak.

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2024 Ocak Maaş Zammı ile Öğretmen Maaşları

2024 yılı itibariyle öğretmen maaşları, 2023 yılının Haziran ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla belirlenen 6 aylık enflasyon farkı sonrası güncellendi. Yeni maaş artışları sonrasında öğretmenlerin maaşları şu şekilde sıralandı:

• Yeni Öğretmen Maaşı: 47.462,71 TL

• Uzman Öğretmen Maaşı: 52.597,81 TL

• Başöğretmen Maaşı: 55.996,37 TL

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2025 Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

2025 yılına dair yapılan düzenlemeye göre, memur ve memur emeklilerine yapılan zammın oranı hükümetle yapılan pazarlıklarla belirlendi. İlk 6 ay için yüzde 6, diğer 6 ay içinse yüzde 5'lik artış öngörüldü. Bu artış oranı enflasyon farkı eklenmezse, memur maaşlarına 2025 yılı boyunca toplamda %11,3'lük bir artış sağlanmış olacak.

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2025 yılında öğretmen maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Ocak ayında, 1/4 öğretmen maaşının 47.433 TL'den 52.366 TL'ye, 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52.568 TL'den 58.035 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ancak net maaş hesaplamaları yapıldığında, güncel rakamlar haberimize eklenecek.

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