Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar? 2025 Ocak emekli ve uzman-başöğretmen aylıkları % kaç arttı? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Öğretmen maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte emekli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarına dair detaylar...

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2025 Yılı Öğretmen Maaş Zammı ve Enflasyon Farkı Belli Oluyor

2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın kesin rakamları, 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı ile netleşti. Bu maaş artışları yalnızca memur ve emekli çalışanları değil, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam gibi kamu çalışanlarını da kapsayacak.