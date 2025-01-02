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2025 Aile yardımı ne kadar oldu? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu?

2025 zamları sonrası memur maaşlarında ve ek ödeneklerde artışlar yapıldı. Bugün belli olacak Aralık ayı enflasyon verileri ile memur aile yardımlarındaki artış oranları da merak konusu oldu. Aile bütçesine katkı sağlayan bu ödemeler, memurların medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Peki 2025 memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte aile yardımı zamları ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:42
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2025 Aile yardımı ne kadar oldu? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu?

Memur maaşlarına yapılan düzenli zamlar, aile bütçesine destek sunan aile yardımı gibi ödeneklerin de artmasını sağlıyor. 2025 Ocak ayı zammı sonrası memur aile yardımları da yükselecek. Eş ve çocuk yardımları, bugün açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle yeniden hesaplanacak. Peki, memur aile yardımları 2025 itibarıyla ne kadar olacak?

2025 Aile Yardımı (A Haber Foto Arşiv)2025 Aile Yardımı (A Haber Foto Arşiv)

Memur Aile Yardımları Ne Kadar Oldu?

Memur aile yardımı, eşin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre hesaplanıyor. Ödenecek miktar, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile memur aile yardımlarına yapılacak zamlar belli olacak.

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