2025 Aile yardımı ne kadar oldu? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu?

Memur maaşlarına yapılan düzenli zamlar, aile bütçesine destek sunan aile yardımı gibi ödeneklerin de artmasını sağlıyor. 2025 Ocak ayı zammı sonrası memur aile yardımları da yükselecek. Eş ve çocuk yardımları, bugün açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle yeniden hesaplanacak. Peki, memur aile yardımları 2025 itibarıyla ne kadar olacak?
Memur aile yardımı, eşin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre hesaplanıyor. Ödenecek miktar, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile memur aile yardımlarına yapılacak zamlar belli olacak.