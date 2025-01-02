2025 Aile yardımı ne kadar oldu? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu?

Memur maaşlarına yapılan düzenli zamlar, aile bütçesine destek sunan aile yardımı gibi ödeneklerin de artmasını sağlıyor. 2025 Ocak ayı zammı sonrası memur aile yardımları da yükselecek. Eş ve çocuk yardımları, bugün açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle yeniden hesaplanacak. Peki, memur aile yardımları 2025 itibarıyla ne kadar olacak?