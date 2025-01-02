Zamlı Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak 1/4 memur maaş yeni maaş tablosu!

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2025 Memur Maaşı Zammı Hesaplaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Kasım ayına ait enflasyon verilerini yayımladı. Bu verilere göre, memurlar ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı, Aralık ayı enflasyon verisi hariç yüzde 10.40 olarak belirlenmişti. 2025 için hükümetle yapılan pazarlıklar doğrultusunda, memurların maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam yapılacağı belirlenmişti. Bu durumda, enflasyon farkı oluşmadığı takdirde memur ve emekli maaşlarına 2025 yılında toplamda yüzde 11.3 oranında bir artış öngörülüyor.