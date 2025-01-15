Zamlı Metrobüs ücreti ne kadar? 2025 İndirimli, tam metro akbil fiyatı kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan düzenleme ile ulaşım tarifeleri yüzde 35 oranında arttı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da günlük hayatta en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının bilet ücretleri de yeniden şekillendi. İşte İstanbul'da yeni zamlı toplu taşıma ücretleri...
2025 Toplu Taşıma Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Yapılan artışla birlikte toplu taşıma bilet ücretlerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte yeni tarifeler:
Tam bilet: 20 TL'den 27 TL'ye
Öğrenci bilet: 9,76 TL'den 13,17 TL'ye
Öğretmen ve 60 yaş bilet: 14,31 TL'den 19,33 TL'ye
Öğrenci abonman: 282 TL'den 381,37 TL'ye
Tam abonman: 1.570 TL'den 2.118 TL'ye
Metrobüs ve Marmaray Ücretlerinde Artış
Metrobüs ve Marmaray gibi en yoğun kullanılan ulaşım araçlarının bilet fiyatları da yeniden belirlendi. Yeni tarifeler şöyle:
Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL