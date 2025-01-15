Zamlı Metrobüs ücreti ne kadar? 2025 İndirimli, tam metro akbil fiyatı kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan düzenleme ile ulaşım tarifeleri yüzde 35 oranında arttı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da günlük hayatta en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının bilet ücretleri de yeniden şekillendi. İşte İstanbul'da yeni zamlı toplu taşıma ücretleri...