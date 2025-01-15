Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2025 Ocak ayı toplantısında, İstanbul'daki toplu ulaşım ve özel ulaşım araçlarına yönelik yeni zam kararları alındı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararlara göre, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve minibüs ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Ayrıca, taksi açılış ücreti ve öğrenci servis ücretleri de artırıldı. Peki İstanbul 2025 abonman ücretleri ne kadar oldu?