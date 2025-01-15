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İstanbulkart İETT 2025 Abonman Fiyatları | Öğrenci, Tam, Aylık, Mavi Kart ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2025 Ocak ayı toplantısında yapılan yüzde 35’lik zamla birlikte, İETT, Metro, metrobüs, öğrenci ve tam abonman ücretleri güncellendi. İşte zam sonrası İstanbul toplu ulaşım ücretlerinin detayları ve yeni akbil fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:44
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İstanbulkart İETT 2025 Abonman Fiyatları | Öğrenci, Tam, Aylık, Mavi Kart ücretleri ne kadar oldu?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2025 Ocak ayı toplantısında, İstanbul'daki toplu ulaşım ve özel ulaşım araçlarına yönelik yeni zam kararları alındı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararlara göre, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve minibüs ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Ayrıca, taksi açılış ücreti ve öğrenci servis ücretleri de artırıldı. Peki İstanbul 2025 abonman ücretleri ne kadar oldu?

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İstanbul Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi 2025

Toplu taşımaya yapılan yüzde 35'lik zam, özellikle bilet fiyatlarını doğrudan etkiledi. Tam bilet fiyatları 20 TL'den 27 TL'ye yükselirken, öğrenci bileti ise 13,17 TL oldu. Ayrıca abonman ücretlerinde de dikkat çeken artışlar gerçekleşti. İstanbul'da 2025 itibarıyla geçerli olan toplu ulaşım fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tam Bilet: 27 TL
Öğrenci Bileti: 13,17 TL

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Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 19,33 TL
Öğrenci Abonman: 381,37 TL
Tam Abonman: 2.118 TL

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Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL
Marmaray Tam Bilet: 59,76 TL

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Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 21,97 TL
Metrobüs Öğrenci: 13,17 TL

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