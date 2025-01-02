2025 Ocak Hemşire maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire 5/1, ebe aylıkları yüzde (%) kaç arttı?

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Peki 2025 hemşire ve ebe maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:45 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Hemşire maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2025 hemşire, ebe maaşlarına dair detaylar...

A Haber foto arşiv Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu? Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

% 11.54 zamlı: 53.437,70 Memur Emeklileri Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55 GÜNCEL 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!