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2025 Ocak Hemşire maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire 5/1, ebe aylıkları yüzde (%) kaç arttı?

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Peki 2025 hemşire ve ebe maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:45
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2025 Ocak Hemşire maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire 5/1, ebe aylıkları yüzde % kaç arttı?

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. Hemşire maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2025 hemşire, ebe maaşlarına dair detaylar...

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Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
% 11.54 zamlı: 53.437,70

Memur Emeklileri

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

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Memur Maaşı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

2024 yılının Temmuz ayından itibaren gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alındığında, 5 aylık enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık ayında yapılan enflasyon tahmini ise %1,72 olarak güncellendi. Bu oranlar birleştirildiğinde, 2024 yılı sonu itibariyle enflasyon oranının %16,29 seviyesine ulaşması bekleniyor.

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2024'ün ikinci yarısı için memurlara %10 oranında bir zam yapılırken, yıl sonu itibariyle memurların alacağı enflasyon farkı ise %6,29 olarak hesaplanıyor. 2025 yılına girerken, toplu sözleşme kapsamında yapılan %6'lık zamma ilaveten memurların 2025 Ocak ayında alacakları toplam zam oranı %12,29 olacak.

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