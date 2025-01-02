Zamlı imam maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak vaiz, imam, müezzin aylıkları yüzde (%) kaç arttı?

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Memur Maaşı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Memur maaşı zammı hesaplamasında, Temmuz-Aralık 2024 dönemi arasındaki aylık enflasyon verileri kümülatif olarak toplanır. Bu sonuç, 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak maaş artışıyla birleştirilir. Sonuç olarak, 2024 Ocak-Temmuz dönemi zammı ile karşılaştırılarak memur ve memur emeklilerinin maaşı belirlenir. Bu hesaplama, enflasyon farkının ve yapılan zammın ne kadar etkili olacağını gösterir.