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Zamlı imam maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak vaiz, imam, müezzin aylıkları yüzde (%) kaç arttı?

2025 yılına ilişkin memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, yeni maaş tablolarını da şekillendirdi. İmam, müezzin, vaiz maaşlarında Ocak ayında gerçekleşen artış oranları merak konusu olurken, zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2025 hemşire, ebe maaşlarına dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:37
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Zamlı imam maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak vaiz, imam, müezzin aylıkları yüzde % kaç arttı?

2025 yılına dair zamlı memur maaşları son dakika açıklamalarıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memur maaşlarının artış oranlarını belirledi. Peki 2025 imam, müezzin ve vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

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2025 Din Görevlisi Maaş Zammı

Aralık ve yıllık enfslasyon oranlarının açıklanmasıyla din görevlisi maaşları da belli oldu. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1,03; yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. İşte din görevlisi maaşları ve zam oranları...

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
% 11.54 zamlı: 55.303,76

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

GÜNCEL 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

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Zamlı İmam Maaşları Ne Zaman Yatacak?

2025 yılı itibarıyla imam maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayı başı itibarıyla geçerli olacak. Yeni maaşlar, memurların hesaplarına 15 Ocak 2025 tarihinde yansıyacak.

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Memur Maaşı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Memur maaşı zammı hesaplamasında, Temmuz-Aralık 2024 dönemi arasındaki aylık enflasyon verileri kümülatif olarak toplanır. Bu sonuç, 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak maaş artışıyla birleştirilir. Sonuç olarak, 2024 Ocak-Temmuz dönemi zammı ile karşılaştırılarak memur ve memur emeklilerinin maaşı belirlenir. Bu hesaplama, enflasyon farkının ve yapılan zammın ne kadar etkili olacağını gösterir.

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